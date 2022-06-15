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https://arabic.sputniknews.com/20220615/أين-توجد-القنابل-النووية-الأمريكية-في-أوروبا-وكم-عددها-1063666043.html
أين توجد القنابل النووية الأمريكية في أوروبا وكم عددها؟
أين توجد القنابل النووية الأمريكية في أوروبا وكم عددها؟
يتكون حلف "الناتو" من 30 دولة، بينها 3 دول نووية هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، تمتلك مجتمعة نحو 6 آلاف قنبلة نووية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T16:33+0000
2022-06-15T16:33+0000
انفوجرافيك
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كما تمتلك 5 دول أخرى نحو 100 قنبلة نووية بفضل اتفاقية مشاركة الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التي أوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع تلك القنابل تحت إدارة مشتركة مع تلك الدول عبر 6 قواعد عسكرية استنادا إلى هذه الاتفاقية.يذكر أن روسيا تمتلك أضخم ترسانة نووية في العالم تضم نحو 5 آلاف و977 قنبلة نووية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 5 آلاف و428 قنبلة.
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انفوجرافيك, инфографика

أين توجد القنابل النووية الأمريكية في أوروبا وكم عددها؟

16:33 GMT 15.06.2022
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يتكون حلف "الناتو" من 30 دولة، بينها 3 دول نووية هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، تمتلك مجتمعة نحو 6 آلاف قنبلة نووية.
أين توجد القنابل النووية الأمريكية في أوروبا وكم عددها؟ - سبوتنيك عربي
كما تمتلك 5 دول أخرى نحو 100 قنبلة نووية بفضل اتفاقية مشاركة الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التي أوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع تلك القنابل تحت إدارة مشتركة مع تلك الدول عبر 6 قواعد عسكرية استنادا إلى هذه الاتفاقية.
يذكر أن روسيا تمتلك أضخم ترسانة نووية في العالم تضم نحو 5 آلاف و977 قنبلة نووية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 5 آلاف و428 قنبلة.
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