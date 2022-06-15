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https://arabic.sputniknews.com/20220615/إزالة-سن-من-أنف-فتاة-في-عملية-جراحية-نادرة--1063617592.html
إزالة سن من أنف فتاة في عملية جراحية نادرة
إزالة سن من أنف فتاة في عملية جراحية نادرة
أجرى أطباء إحدى أقدم العيادات في شرق سيبيريا عملية نادرة، حيث قاموا بإزالة ما يسمى بالأسنان الفائقة التي تنمو في أنف المريض، لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T07:10+0000
2022-06-15T07:10+0000
روسيا
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قدم والدا الفتاة بطلب إلى إخصائيي المؤسسة الطبية حول حالة غريبة عند الطفلة. وفقا لوالدها، ظهرت السن في أنف ابنته عندما كانت لا تزال طفلة صغيرة. لم تزعجها في البداية، ولكن قبل عامين أصبحت تعيق عملية التنفس.وأظهر الفحص أن السن الإضافية التي نمت في الجزء السفلي من تجويف الأنف غطت كامل التجويف، وهذا تسبب في صعوبة في التنفس.قرر أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة إزالة السن تحت التخدير العام. كانت العملية ناجحة، وخرجت الفتاة من المستشفى.أعطى الجراحون السن للمريض كتذكار. وفقا لرئيسة القسم، غالينا بوريسينكو، هذه هي الحالة الأولى من نوعها في حياتها العملية التي استمرت أكثر من 30 عاما كطبيبة أنف وأذن وحنجرة.
https://arabic.sputniknews.com/20171030/نمو-سن-أنف-امرأة-صينية-1027088329.html
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روسيا

إزالة سن من أنف فتاة في عملية جراحية نادرة

07:10 GMT 15.06.2022
© Photo / CCأسنان
أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Photo / CC
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أجرى أطباء إحدى أقدم العيادات في شرق سيبيريا عملية نادرة، حيث قاموا بإزالة ما يسمى بالأسنان الفائقة التي تنمو في أنف المريض، لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما.
قدم والدا الفتاة بطلب إلى إخصائيي المؤسسة الطبية حول حالة غريبة عند الطفلة. وفقا لوالدها، ظهرت السن في أنف ابنته عندما كانت لا تزال طفلة صغيرة. لم تزعجها في البداية، ولكن قبل عامين أصبحت تعيق عملية التنفس.
وأظهر الفحص أن السن الإضافية التي نمت في الجزء السفلي من تجويف الأنف غطت كامل التجويف، وهذا تسبب في صعوبة في التنفس.
قرر أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة إزالة السن تحت التخدير العام. كانت العملية ناجحة، وخرجت الفتاة من المستشفى.
أعطى الجراحون السن للمريض كتذكار. وفقا لرئيسة القسم، غالينا بوريسينكو، هذه هي الحالة الأولى من نوعها في حياتها العملية التي استمرت أكثر من 30 عاما كطبيبة أنف وأذن وحنجرة.
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