https://arabic.sputniknews.com/20220615/إسرائيل-تعلن-تسجيل-خامس-إصابة-بجدري-القردة-1063657842.html
إسرائيل تعلن تسجيل خامس إصابة بجدري القردة
إسرائيل تعلن تسجيل خامس إصابة بجدري القردة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس جدري القردة ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الدولة العبرية إلى 5. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T14:43+0000
2022-06-15T14:43+0000
2022-06-15T14:43+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
جدري القردة
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وقالت الوزارة إنه تم تشخيص حالة خامسة من جدري القردة في إسرائيل، لرجل يبلغ من العمر 30 عاما عاد من رحلة إلى الخارج ووصل إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب وهو يعاني من الأعراض، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأضافت: "تدعو وزارة الصحة كل من أصيب بحمى وبثور وعاد من الخارج، أو كان على اتصال وثيق بشخص يشتبه في إصابته بمرض جدري القردة، التوجه إلى الطبيب".وجدري القردة هو مرض فيروسي يظهر عادة بشكل حمى وطفح الجلدي وتضخم الغدد في الليمفاوية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جدري القردة
إسرائيل تعلن تسجيل خامس إصابة بجدري القردة
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس جدري القردة ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الدولة العبرية إلى 5.
وقالت الوزارة إنه تم تشخيص حالة خامسة من جدري القردة في إسرائيل، لرجل يبلغ من العمر 30 عاما عاد من رحلة إلى الخارج ووصل إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب وهو يعاني من الأعراض، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية.
وأضافت: "تدعو وزارة الصحة كل من أصيب بحمى وبثور وعاد من الخارج، أو كان على اتصال وثيق بشخص يشتبه في إصابته بمرض جدري القردة، التوجه إلى الطبيب".
وجدري القردة هو مرض فيروسي يظهر عادة بشكل حمى وطفح الجلدي وتضخم الغدد في الليمفاوية.