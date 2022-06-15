https://arabic.sputniknews.com/20220615/إسرائيل-توقع-في-مصر-اتفاقية-لتصدير-الغاز-الطبيعي-إلى-أوروبا-1063619455.html

إسرائيل توقع في مصر اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا

إسرائيل توقع في مصر اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا

وقعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، اليوم الأربعاء، مع مسؤولين مصريين والاتحاد الأوروبي، اتفاقية، بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T07:52+0000

2022-06-15T07:52+0000

2022-06-15T07:54+0000

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القدس - سبوتنيك. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، قبل ذلك، بأنه "على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستوقع إسرائيل صباح اليوم الأربعاء، على اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا".ووصفت الهيئة الحدث بأنه "رائع جداً لإسرائيل، لتصديرها الغاز إلى أوروبا".وتوجهت إلهرار الليلة الماضية إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين، لبحث سبل بيع إسرائيل الغاز إلى أوروبا عبر مصر.وبحسب هيئة البث فإن "السيسي سيستقبل وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث بيع إسرائيل الغاز لأوروبا عن طريق مصر".ووفقا للهيئة أيضا "خلال زيارتها، ستلتقي إلهرار مع عدد من المسؤولين المصريين للتباحث في هذا الملف. وتأتي هذه اللقاءات في أعقاب استئناف إسرائيل فتح مناقصات جديدة للتنقيب عن الغاز استعداداً لتصديره إلى أوروبا، والإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصر والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة".وأشارت الهيئة إلى أن "اجتماعات إلهرار في القاهرة تأتي في أعقاب تسريب وثيقة أوروبية كتبت في السابع من حزيران/ يونيو الجاري، أفادت بأن المفوضية الأوروبية اقترحت على دول الاتحاد الأوروبي عقد صفقة مع مصر وإسرائيل لزيادة واردات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط".ومن المقرر أن تلتقي إلهرار مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، وكذلك المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن صادرات الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي.وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "مباحثات إسرائيلية مكثفة عقدت في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن بيع الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، بعد نقله عبر خط أنابيب موجود بالفعل، إلى مصر، حيث يتم تسييل الغاز ومن ثم شحنه إلى أوروبا". كما أشارت إلى أن "هذه المفاوضات تأتي في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وعلى خلفية تهديدات روسية، جرى تنفيذ بعضها، بوقف إمداد دول أوروبية بالغاز، وقرار الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن التعلق بالغاز الروسي، في إطار العقوبات ضد الأخيرة إثر غزوها أوكرانيا".وبحثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية، إلهرار، شراء الغاز الطبيعي الإسرائيلي، مساء أول أمس، الاثنين. وقالت إلهرار، الثلاثاء، في تغريدة على حسابها في تويتر: "التقيت الليلة الماضية رئيسة المفوضية الأوروبية، التي شكرتني على العمل الجاد لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي، إلى القارة الأوروبية التي تواجه أزمة طاقة حادة".وأضافت: "بالفعل في آذار/ مارس، شكلنا فِرقًا تعمل مع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا؛ سأستمر في العمل لخلق اقتصاد طاقة موثوق به وفعّال يكون مثالاً يحتذى به، للعالم".وفي نهاية شهر أيار/ مايو الماضي، قالت إلهرار في مؤتمر صحافي إن "دولة إسرائيل تستعد لمساعدة أوروبا على تنويع مصادر طاقتها؛ تمثل أزمة الطاقة العالمية فرصة لدولة إسرائيل لتصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي، إلى جانب القلق الحقيقي والصادق بشأن الأحداث الجارية في أوروبا".وفي حينه، قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، في بيان: "في ظل الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على إمدادات الغاز الطبيعي للقارة الأوروبية، أوعزت وزيرة الطاقة لموظفي الوزارة بتسريع الاستعدادات الاستراتيجية لإطلاق جولة عطاء رابعة (مناقصات) للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر".

https://arabic.sputniknews.com/20220614/وزيرة-الطاقة-الإسرائيلية-في-مصر-غدا-للتباحث-حول-نقل-الغاز-إلى-أوروبا--1063597326.html

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