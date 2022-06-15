https://arabic.sputniknews.com/20220615/إعلام-غرق-جنديين-مغربيين-خلال-استحمامهما-في-أحد-الأنهار-بدولة-أفريقية--1063616480.html
إعلام: غرق جنديين مغربيين خلال استحمامهما في أحد الأنهار بدولة أفريقية
إعلام: غرق جنديين مغربيين خلال استحمامهما في أحد الأنهار بدولة أفريقية
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بغرق جنديين مغربيين من قوات حفظ السلام الأممية خلال استحمامهما في نهر بجمهورية أفريقيا الوسطى. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T06:41+0000
2022-06-15T06:41+0000
2022-06-15T06:41+0000
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ونقلت "فرانس برس"، عن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو، قوله إن ذلك "حادث مؤسف".وأضاف أن العسكريين المغربيين "لقيا حتفهما غرقا خلال استحمامهما في نهر"رافاي" الذي يقع على مسافة 700 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة بانغي قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية".وتعاني جمهورية أفريقيا الوسطى من حرب أهلية دامية بعد انقلاب عسكري حصل في 2013.ورغم أن هذه الحرب لم تنته فإن حدتها تراجعت بشكل كبير منذ ثلاث سنوات مع أن أجزاء كاملة من أراضي البلاد لا تزال خارجة عن سيطرة السلطة المركزية.وتضم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى 14400 جندي وأكثر من 3 آلاف شرطي.وتُعد العملية الأممية الأكثر كلفة على الإطلاق، إذ تتجاوز ميزانيتها السنوية مليار دولار. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تم تجديد ولاية هذه القوة لمدة عام واحد.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/مقتل-7-جنود-و3-مسلحين-خلال-اشتباكات-جنوب-شرقي-جمهورية-أفريقيا-الوسطى--1061848295.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
إعلام: غرق جنديين مغربيين خلال استحمامهما في أحد الأنهار بدولة أفريقية
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بغرق جنديين مغربيين من قوات حفظ السلام الأممية خلال استحمامهما في نهر بجمهورية أفريقيا الوسطى.
ونقلت "فرانس برس"، عن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو، قوله إن ذلك "حادث مؤسف".
وأضاف أن العسكريين المغربيين "لقيا حتفهما غرقا خلال استحمامهما في نهر"رافاي" الذي يقع على مسافة 700 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة بانغي قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وتعاني جمهورية أفريقيا الوسطى من حرب أهلية دامية بعد انقلاب عسكري حصل في 2013.
ورغم أن هذه الحرب لم تنته فإن حدتها تراجعت بشكل كبير منذ ثلاث سنوات مع أن أجزاء كاملة من أراضي البلاد لا تزال خارجة عن سيطرة السلطة المركزية.
وتضم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى
14400 جندي وأكثر من 3 آلاف شرطي.
وتُعد العملية الأممية الأكثر كلفة على الإطلاق، إذ تتجاوز ميزانيتها السنوية مليار دولار. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تم تجديد ولاية هذه القوة لمدة عام واحد.