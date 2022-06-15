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https://arabic.sputniknews.com/20220615/إعلام-قرار-غير-مسبوق-في-تاريخ-الجيش-الكويتي-بشأن-1900-ضابط-1063666258.html
إعلام: قرار غير مسبوق في تاريخ الجيش الكويتي بشأن 1900 ضابط
إعلام: قرار غير مسبوق في تاريخ الجيش الكويتي بشأن 1900 ضابط
ذكرت وسائل إعلام كويتية أن الجيش الكويتي سيتخذ قرارا غير مسبوق في تاريخه بشأن 8 دفعات من العسكريين. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T16:36+0000
2022-06-15T16:36+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مطلعة قولها، إن الجيش الكويتي يعد لترقية 8 دفعات من العسكريين، بينهم 3 دفعات سيتم ترقيتها إلى رتبة عميد.ولفتت الصحيفة الكويتية إلى الترقيات تشمل نحو 1900 ضابط بالقوات المسلحة الكويتية بداية من رتبة ملازم حتى رتبة عقيد.وأوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء، طلال الخالد، سيتولى تكريم الضباط الذين تشملهم الترقيات.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الجيش-الكويتي-وصول-الدفعة-الثانية-من-طائرات-اليوروفايتر-طراز-تايفون-ترانش-3-1060684963.html
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم

إعلام: قرار غير مسبوق في تاريخ الجيش الكويتي بشأن 1900 ضابط

16:36 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATالجيش الكويتي
الجيش الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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ذكرت وسائل إعلام كويتية أن الجيش الكويتي سيتخذ قرارا غير مسبوق في تاريخه بشأن 8 دفعات من العسكريين.
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مطلعة قولها، إن الجيش الكويتي يعد لترقية 8 دفعات من العسكريين، بينهم 3 دفعات سيتم ترقيتها إلى رتبة عميد.
ولفتت الصحيفة الكويتية إلى الترقيات تشمل نحو 1900 ضابط بالقوات المسلحة الكويتية بداية من رتبة ملازم حتى رتبة عقيد.
يوروفايتر تايفون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
الجيش الكويتي: وصول الدفعة الثانية من طائرات اليوروفايتر طراز "تايفون ترانش 3"
31 مارس, 10:11 GMT
وأوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء، طلال الخالد، سيتولى تكريم الضباط الذين تشملهم الترقيات.
معلومات عن الجيش الكويتي
معلومات عن الجيش الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
معلومات عن الجيش الكويتي
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