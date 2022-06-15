https://arabic.sputniknews.com/20220615/إنقاذ-الطفل-الهندي-العالق-في-بئر-الأفاعي-منذ-4-أيام-فيديو-1063663908.html

إنقاذ الطفل الهندي العالق في "بئر الأفاعي" منذ 4 أيام... فيديو

إنقاذ الطفل الهندي العالق في "بئر الأفاعي" منذ 4 أيام... فيديو

تمكن عمال الإنقاذ في الهند من إنقاذ الطفل العالق في بئر عمقها 24 مترا منذ 4 أيام، رغم وجود عقارب وأفاعي سامة وعدم القدرة على التواصل معه مباشرة. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T16:22+0000

2022-06-15T16:22+0000

2022-06-15T16:22+0000

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أخبار الهند اليوم

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ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يظهر الطفل الذي تم إنقاذه وتفاصيل العملية التي تكللت بالنجاح بعد 4 أيام متواصلة من العمل.وكان الطفل الذي يدعى راهول ساهو، 10 سنوات، يلعب في الفناء الخلفي لمنزله ولاية تشاتيسغار وسط البلاد، الجمعة الماضي، قبل أن يسقط في البئر.وواجه عمال الإنقاذ صعوبات كثيرة خلال عملهم لأن الطفل أصم وأبكم، ما جعل عملية التواصل معه في غاية الصعوبة.لكنهم تمكنوا من إمداده بأنبوب أكسجين ساعده في البقاء على قيد الحياة حتى تم الوصول إليه عبر نفق ضيق قام عمال الإنقاذ بحفره.ولفتت الصحيفة إلى أن وجود عقارب وأفاعي سامة داخل البئر كان من أبرز التحديات التي واجهت عمال الإنقاذ خلال عملهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220207/الكشف-عن-آخر-ما-قاله-الطفل-ريان-أثناء-سقوطه-في-البئر-فيديو--1058157197.html

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