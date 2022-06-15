https://arabic.sputniknews.com/20220615/إيني-الإيطالية-تتلقى-إخطار-من-غازبروم-بخفض-إمدادات-الغاز-اعتبارا-من-اليوم-بنسبة-15-بالمئة-1063633364.html
إيني الإيطالية تتلقى إخطارا من غازبروم بخفض إمدادات الغاز اعتبارا من اليوم بنسبة 15 بالمئة
إيني الإيطالية تتلقى إخطارا من غازبروم بخفض إمدادات الغاز اعتبارا من اليوم بنسبة 15 بالمئة
صرح المتحدث الرسمي باسم شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الأربعاء، بأن الشركة تلقت إخطارًا من شركة "غازبروم" بشأن خفض إمدادات الغاز يوم الأربعاء بنسبة 15 بالمئة. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T10:24+0000
2022-06-15T10:24+0000
2022-06-15T10:25+0000
اقتصاد
شركة غازبروم
إيني
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روما - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة سبوتنيك: "يتم تخفيض عمليات الإمداد بنحو 15 بالمئة اعتبارًا من بعد ظهر الأربعاء".وجاء في بيان "إيني"، أن "غازبروم" لم تخطر الشريك الإيطالي بأسباب خفض الإمدادات، وأن "إيني تراقب الوضع باستمرار".نقلاً عن مصادر مطلعة، كانت مجموعة النفط والغاز الإيطالية "إيني" ، الشهر الماضي، مستعدة للامتثال لتنفيذ المطالب الروسية بتسديد ثمن الغاز وفتح حساب مصرفي بالروبل."ووفقا للمصادر المطلعة، فإن "إيني" ستنتقل لفتح حسابات بالروبل واليورو في "غازبروم بنك" بحلول الأربعاء، لتسديد مدفوعات هذا الشهر في الوقت المحدد وتجنب أي مخاطر بخصوص إمدادات الغاز".
https://arabic.sputniknews.com/20220516/وكالات-إيني-الإيطالية-للنفط-والغاز-ستفتح-حسابا-بالروبل-بحلول-الأربعاء-1062314426.html
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اقتصاد, شركة غازبروم, إيني
إيني الإيطالية تتلقى إخطارا من غازبروم بخفض إمدادات الغاز اعتبارا من اليوم بنسبة 15 بالمئة
10:24 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 10:25 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الأربعاء، بأن الشركة تلقت إخطارًا من شركة "غازبروم" بشأن خفض إمدادات الغاز يوم الأربعاء بنسبة 15 بالمئة.
روما - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة سبوتنيك: "يتم تخفيض عمليات الإمداد بنحو 15 بالمئة اعتبارًا من بعد ظهر الأربعاء".
وجاء في بيان "إيني"، أن "غازبروم"
لم تخطر الشريك الإيطالي بأسباب خفض الإمدادات، وأن "إيني تراقب الوضع باستمرار".
نقلاً عن مصادر مطلعة، كانت مجموعة النفط والغاز الإيطالية "إيني" ، الشهر الماضي، مستعدة للامتثال لتنفيذ المطالب الروسية بتسديد ثمن الغاز وفتح حساب مصرفي بالروبل.
"ووفقا للمصادر المطلعة، فإن "إيني" ستنتقل لفتح حسابات بالروبل واليورو في "غازبروم بنك" بحلول الأربعاء، لتسديد مدفوعات هذا الشهر في الوقت
المحدد وتجنب أي مخاطر بخصوص إمدادات الغاز".