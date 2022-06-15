https://arabic.sputniknews.com/20220615/الاتحاد-التونسي-للشغل-يتمسك-بالإضراب-العام-في-البلاد-ردا-على-مماطلة-الحكومة-1063644668.html

الاتحاد التونسي للشغل يتمسك بالإضراب العام في البلاد ردا على "مماطلة" الحكومة

الاتحاد التونسي للشغل يتمسك بالإضراب العام في البلاد ردا على "مماطلة" الحكومة

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، تمسكه بدعوته للإضراب العام في البلاد رغم ما قال إنها محاولات "للترهيب" من حراكه الذي كان مقررا الخميس. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T12:27+0000

2022-06-15T12:27+0000

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أخبار تونس اليوم

اقتصاد

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وقال الاتحاد في بيان: "أعوان الوظيفة العمومية عبروا عن تضامنهم لشن إضراب عام سيتم تحديده في الوقت المناسب إذا استمر غلق باب التفاوض، ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة"، بحسب ما نقلته شبكة "نسمة" التونسية.وأضاف أن العاملين بالقطاع العام سينفذون غدا الخميس إضرابهم "من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، بعدما "ماطلت" الحكومة في الاستجابة لمطالبهم و"استهانت" بخطاب التنبيه من الإضراب في الشهر الماضي.وجاء الخطاب بعد جلسة وصفها الاتحاد بغير الجدية والتي تأخرت حتى يوم الاثنين الماضي، وتقدمت فيها الحكومة بإجابات "لا توحي برغبة حقيقية في تجاوز الإضراب وإيجاب الحلول للخروج بنتائج إيجابية"، على حد وصف البيان.وأشار الاتحاد إلى أنه منذ أعلن عن قرار الإضراب، بدأت حملة "تشويه وتشهير غير مسبوقة" حاولت تسييس الإضراب والإساءة إلى النقابيين، ووصلت إلى التحريض والشحن ضد الاتحاد وقياداته.وختم بيان الاتحاد بالقول: "لا يمكن لأحد إنكار ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من تدهور غير مسبوق، في ظل أجور زهيدة وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية وتدني الخدمات الاجتماعية وارتفاع الثقل الضريبي وانتشار الاحتكار والبطالة، وتصر الحكومة على نفس النهج متنكرة لحقوق العاملين ومصممة على تحميلهم تبعات خياراتها".

https://arabic.sputniknews.com/20220612/وكالة-القضاء-العسكري-في-تونس-يعتقل-صحفيا-كشف-محادثات-بين-الجيش-والرئيس-1063488707.html

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