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الاتحاد التونسي للشغل يتمسك بالإضراب العام في البلاد ردا على "مماطلة" الحكومة
الاتحاد التونسي للشغل يتمسك بالإضراب العام في البلاد ردا على "مماطلة" الحكومة
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، تمسكه بدعوته للإضراب العام في البلاد رغم ما قال إنها محاولات "للترهيب" من حراكه الذي كان مقررا الخميس. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T12:27+0000
2022-06-15T12:28+0000
أخبار تونس اليوم
اقتصاد
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وقال الاتحاد في بيان: "أعوان الوظيفة العمومية عبروا عن تضامنهم لشن إضراب عام سيتم تحديده في الوقت المناسب إذا استمر غلق باب التفاوض، ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة"، بحسب ما نقلته شبكة "نسمة" التونسية.وأضاف أن العاملين بالقطاع العام سينفذون غدا الخميس إضرابهم "من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، بعدما "ماطلت" الحكومة في الاستجابة لمطالبهم و"استهانت" بخطاب التنبيه من الإضراب في الشهر الماضي.وجاء الخطاب بعد جلسة وصفها الاتحاد بغير الجدية والتي تأخرت حتى يوم الاثنين الماضي، وتقدمت فيها الحكومة بإجابات "لا توحي برغبة حقيقية في تجاوز الإضراب وإيجاب الحلول للخروج بنتائج إيجابية"، على حد وصف البيان.وأشار الاتحاد إلى أنه منذ أعلن عن قرار الإضراب، بدأت حملة "تشويه وتشهير غير مسبوقة" حاولت تسييس الإضراب والإساءة إلى النقابيين، ووصلت إلى التحريض والشحن ضد الاتحاد وقياداته.وختم بيان الاتحاد بالقول: "لا يمكن لأحد إنكار ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من تدهور غير مسبوق، في ظل أجور زهيدة وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية وتدني الخدمات الاجتماعية وارتفاع الثقل الضريبي وانتشار الاحتكار والبطالة، وتصر الحكومة على نفس النهج متنكرة لحقوق العاملين ومصممة على تحميلهم تبعات خياراتها".
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أخبار تونس اليوم, اقتصاد

الاتحاد التونسي للشغل يتمسك بالإضراب العام في البلاد ردا على "مماطلة" الحكومة

12:27 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 12:28 GMT 15.06.2022)
© Sputnik . mariam gadiraمظاهرة أمام الاتحاد التونسي للشغل - تونس
مظاهرة أمام الاتحاد التونسي للشغل - تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . mariam gadira
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أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، تمسكه بدعوته للإضراب العام في البلاد رغم ما قال إنها محاولات "للترهيب" من حراكه الذي كان مقررا الخميس.
وقال الاتحاد في بيان: "أعوان الوظيفة العمومية عبروا عن تضامنهم لشن إضراب عام سيتم تحديده في الوقت المناسب إذا استمر غلق باب التفاوض، ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة"، بحسب ما نقلته شبكة "نسمة" التونسية.
وأضاف أن العاملين بالقطاع العام سينفذون غدا الخميس إضرابهم "من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، بعدما "ماطلت" الحكومة في الاستجابة لمطالبهم و"استهانت" بخطاب التنبيه من الإضراب في الشهر الماضي.
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وجاء الخطاب بعد جلسة وصفها الاتحاد بغير الجدية والتي تأخرت حتى يوم الاثنين الماضي، وتقدمت فيها الحكومة بإجابات "لا توحي برغبة حقيقية في تجاوز الإضراب وإيجاب الحلول للخروج بنتائج إيجابية"، على حد وصف البيان.
وأشار الاتحاد إلى أنه منذ أعلن عن قرار الإضراب، بدأت حملة "تشويه وتشهير غير مسبوقة" حاولت تسييس الإضراب والإساءة إلى النقابيين، ووصلت إلى التحريض والشحن ضد الاتحاد وقياداته.
وختم بيان الاتحاد بالقول: "لا يمكن لأحد إنكار ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من تدهور غير مسبوق، في ظل أجور زهيدة وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية وتدني الخدمات الاجتماعية وارتفاع الثقل الضريبي وانتشار الاحتكار والبطالة، وتصر الحكومة على نفس النهج متنكرة لحقوق العاملين ومصممة على تحميلهم تبعات خياراتها".
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