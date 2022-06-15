https://arabic.sputniknews.com/20220615/البرهان-نتمسك-بالحوار-الوطني-بتسهيل-من-الآلية-الثلاثية-1063668043.html
البرهان: نتمسك بالحوار الوطني بتسهيل من الآلية الثلاثية
البرهان: نتمسك بالحوار الوطني بتسهيل من الآلية الثلاثية
أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لسوداني، اليوم الأربعاء، تمسك المجلس بالحوار الوطني الشامل بتسهيل من الآلية الثلاثية بهدف تحقيق التوافق... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T17:06+0000
2022-06-15T17:06+0000
2022-06-15T17:06+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك خلال اجتماع مع ضباط القوات المسلحة والدعم السريع، بمقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، بحسب بيان نشره المجلس على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".وقال البرهان إن قيادة القوات المسلحة تتمسك بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية، والذي لا يستثني أحدا عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق).واعتبر أن ذلك هو المخرج الوحيد الذي يعبر بالبلاد في هذه الفترة الانتقالية، ويحقق التوافق الوطني وصولا إلى مرحلة الانتخابات.وشدد رئيس المجلس الانتقالي على أنه لا "مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة محددة".يوم الأربعاء الماضي، أطلقت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية "إيغاد") حوارا في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تفاقمت في السودان على خلفية أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2021.ولكن يوم السبت، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم السبت، إرجاء الجولة الثانية من الحوار لإنهاء المأزق السياسي في السودان إلى أجل غير مسمى بسبب رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/البرهان-الحوار-السياسي-فرصة-تاريخية-لإكمال-المرحلة-الانتقالية-بالسودان-1063245433.html
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أخبار السودان اليوم
البرهان: نتمسك بالحوار الوطني بتسهيل من الآلية الثلاثية
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أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لسوداني، اليوم الأربعاء، تمسك المجلس بالحوار الوطني الشامل بتسهيل من الآلية الثلاثية بهدف تحقيق التوافق الوطني دون تحالف ثنائي مع أي جهة.
جاء ذلك خلال اجتماع مع ضباط القوات المسلحة والدعم السريع، بمقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، بحسب بيان نشره المجلس على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".
وقال البرهان إن قيادة القوات المسلحة تتمسك بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية، والذي لا يستثني أحدا عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق).
واعتبر أن ذلك هو المخرج الوحيد الذي يعبر بالبلاد في هذه الفترة الانتقالية، ويحقق التوافق الوطني وصولا إلى مرحلة الانتخابات.
وشدد رئيس المجلس الانتقالي
على أنه لا "مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة محددة".
يوم الأربعاء الماضي، أطلقت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية "إيغاد") حوارا في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تفاقمت في السودان على خلفية أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2021.
ولكن يوم السبت، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم السبت، إرجاء الجولة الثانية من الحوار لإنهاء المأزق السياسي في السودان إلى أجل غير مسمى بسبب رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة.