https://arabic.sputniknews.com/20220615/البنك-المركزي-الأوروبي-يدعو-إلى-اجتماع-طارئ-بعد-اضطرابات-الأسواق-1063630513.html

البنك المركزي الأوروبي يدعو إلى اجتماع طارئ بعد اضطرابات الأسواق

البنك المركزي الأوروبي يدعو إلى اجتماع طارئ بعد اضطرابات الأسواق

دعا البنك المركزي الأوروبي إلى اجتماع غير مجدول لصانعي السياسة، مما أثار تكهنات بأنه قد يعلن عن تدابير لمعالجة ارتفاع تكاليف الاقتراض في اقتصادات منطقة اليورو... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T09:46+0000

2022-06-15T09:46+0000

2022-06-15T09:46+0000

اقتصاد

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وقال البنك المركزي الأوروبي: "سيعقد مجلس الإدارة اجتماعا خاصا اليوم الأربعاء لمناقشة أوضاع السوق الحالية". من المقرر أن يبدأ الاجتماع في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت وسط أوروبا (9:00 بتوقيت غرينتش)، بحسب "فايننشال تايمز".أثارت هذه الخطوة، التي تأتي بعد أقل من أسبوع من التصويت الأخير لمجلس الإدارة لتحديد سعر الفائدة، توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي يستعد للإعلان عن أداة لدرء أزمة ديون أخرى في المنطقة.ارتفعت أسعار سندات الحكومة الإيطالية في أعقاب أنباء الاجتماع المزمع، عاكسة بعض عمليات البيع المكثفة الأخيرة التي قال محللون إنها أدت بتكاليف الاقتراض في البلاد نحو "منطقة الخطر".قال جيل مويك، كبير الاقتصاديين في شركة "أكسا" للتأمين، إن "المخاطر كبيرة" بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الآن بعد أن قام الجميع "بنفض الغبار" عن جداول بيانات استدامة ديون إيطاليا.انخفض العائد على سندات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات بنحو 0.2% في التعاملات المبكرة المتقلبة يوم الأربعاء إلى نحو 3.98%، وفقا لبيانات "تريدويب"، بعدما ارتفع إلى ما قرب 4.2% في الجلسة السابقة من ما يزيد قليلا عن 1% في نهاية عام 2021.قال مويك إن المستثمرين يتوقعون من البنك المركزي الأوروبي "على الأقل القول بأنه سيطلق أداة جديدة" بالإضافة إلى تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام المرونة في إعادة استثمار عائدات السندات المستحقة لمعالجة التجزؤ في أسواق السندات في منطقة اليورو.اتسعت الفجوة، بين تكاليف الاقتراض الإيطالية والألمانية إلى 2.4% أي ضعف مستوى العام الماضي وبارتفاع من نحو نقطتين مئويتين قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، عندما أشار واضعو سعر الفائدة إلى نهاية السياسة النقدية الفضفاضة للغاية.عكس اليورو بعض خسائره، حيث ارتفع بنسبة 0.6% مقابل الدولار إلى 1.047 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد أن أفادت الأخبار ببيان البنك المركزي الأوروبي.

https://arabic.sputniknews.com/20220613/انخفاض-جماعي-لأسواق-الأسهم-العالمية-وسط-مخاوف-من-ركود-اقتصادي-1063520109.html

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اقتصاد