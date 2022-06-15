https://arabic.sputniknews.com/20220615/البيت-الأبيض-يعلن-دعم-أوكرانيا-بمساعدات-عسكرية-إضافية-بقيمة-مليار-دولار-1063668199.html
البيت الأبيض يعلن دعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة مليار دولار
البيت الأبيض يعلن دعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة مليار دولار
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل أسلحة مدفعية ومنظومات دفاع ساحلية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T17:09+0000
2022-06-15T17:09+0000
2022-06-15T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وأصدر البيت الأبيض بيانًا، أكد فيه إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، حيث أكد فيها أن واشنطن ستزود كييف "بمساعدات أمنية أخرى بقيمة مليار دولار، تشمل أسلحة مدفعية ومنظومات دفاع ساحلية، بجانب ذخيرة مدفعية وأنظمة صواريخ متطورة، يحتاجها الأوكرانيون في عملياتهم الدفاعية في دونباس".كما أشار البيان إلى مناقشة الرئيسين جهود وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم، في بروكسل "من أجل التنسيق لدعم دولي إضافي للقوات المسلحة الأوكرانية".وكشف البيت الأبيض أيضا عن "225 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لمساعدة المواطنين في أوكرانيا، عبر توفير مياه الشرب الآمنة، والإمدادات الطبية الضرورية والرعاية الصحية والغذاء والمأوى".وقالت مصادر إعلامية غربية إن أمريكا ستعلن، اليوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار، تشمل أسلحة ومعدات، من بينها صواريخ "هاربون" المضادة للسفن.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/وكالات-مساعدات-عسكرية-أمريكية-لأوكرانيا-تشمل-صواريخ-هاربون-المضادة-للسفن-1063662239.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض يعلن دعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة مليار دولار
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل أسلحة مدفعية ومنظومات دفاع ساحلية.
القاهرة - سبوتنيك. وأصدر البيت الأبيض بيانًا، أكد فيه إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، حيث أكد فيها أن واشنطن ستزود كييف "بمساعدات أمنية أخرى بقيمة مليار دولار، تشمل أسلحة مدفعية ومنظومات دفاع ساحلية، بجانب ذخيرة مدفعية وأنظمة صواريخ متطورة
، يحتاجها الأوكرانيون في عملياتهم الدفاعية في دونباس".
كما أشار البيان إلى مناقشة الرئيسين جهود وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم، في بروكسل "من أجل التنسيق لدعم دولي إضافي للقوات المسلحة الأوكرانية".
وكشف البيت الأبيض أيضا عن "225 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية
لمساعدة المواطنين في أوكرانيا، عبر توفير مياه الشرب الآمنة، والإمدادات الطبية الضرورية والرعاية الصحية والغذاء والمأوى".
وقالت مصادر إعلامية غربية إن أمريكا ستعلن، اليوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار، تشمل أسلحة ومعدات، من بينها صواريخ "هاربون" المضادة للسفن.