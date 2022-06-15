https://arabic.sputniknews.com/20220615/التضخم-في-إسرائيل-يواصل-الارتفاع-إلى-41-1063667366.html
التضخم في إسرائيل يواصل الارتفاع إلى 4.1%
التضخم في إسرائيل يواصل الارتفاع إلى 4.1%
واصلت معدلات التضخم ارتفاعها في إسرائيل لتصل للمرة الأولى منذ 2011 إلى 4.1%، وفق أرقام رسمية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T16:53+0000
2022-06-15T16:53+0000
2022-06-15T16:53+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
اقتصاد
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وبحسب المكتب المركزي للإحصاء (حكومي)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6% في مايو/أيار الماضي مقارنة بذات الشهر عام 2021، على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما.وسُجلت ارتفاعات كبيرة في الأسعار الشهر الماضي في أصناف الفاكهة الطازجة التي ارتفعت بنسبة 13.8% والملابس والأحذية بنسبة 2.2% والغذاء بنسبة 0.9% والثقافة والترفيه بنسبة 0.8% والنقل بنسبة 0.5%.وفي قطاع الإسكان، ارتفع مؤشر الإيجارات بنسبة 0.2%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.9% في مارس/آذار- أبريل/نيسان 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبشكل عام شهدت أسعار الشقق في إسرائيل زيادة بنسبة 15.4% في 12 شهرا.والشهر الماضي، قال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون، إن الحل للحد من التضخم قد يكون في رفع سعر الفائدة الأساسي في إسرائيل بشكل أكبر في الأشهر المقبلة حتى يصل إلى المعدل المتوقع عند 1.5% في أبريل 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/تقرير-رسمي-التضخم-في-إسرائيل-يصل-إلى-أعلى-مستوى-منذ-2011-1062269979.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اقتصاد
التضخم في إسرائيل يواصل الارتفاع إلى 4.1%
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واصلت معدلات التضخم ارتفاعها في إسرائيل لتصل للمرة الأولى منذ 2011 إلى 4.1%، وفق أرقام رسمية.
وبحسب المكتب المركزي للإحصاء (حكومي)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6% في مايو/أيار الماضي مقارنة بذات الشهر عام 2021، على ما نقلت قناة "كان
" الإسرائيلية الرسمية.
ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما.
وسُجلت ارتفاعات كبيرة في الأسعار الشهر الماضي في أصناف الفاكهة الطازجة التي ارتفعت بنسبة 13.8% والملابس والأحذية بنسبة 2.2% والغذاء بنسبة 0.9% والثقافة والترفيه بنسبة 0.8% والنقل بنسبة 0.5%.
وفي قطاع الإسكان، ارتفع مؤشر الإيجارات بنسبة 0.2%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.9% في مارس/آذار- أبريل/نيسان 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبشكل عام شهدت أسعار الشقق في إسرائيل زيادة بنسبة 15.4% في 12 شهرا.
والشهر الماضي، قال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون، إن الحل للحد من التضخم
قد يكون في رفع سعر الفائدة الأساسي في إسرائيل بشكل أكبر في الأشهر المقبلة حتى يصل إلى المعدل المتوقع عند 1.5% في أبريل 2023.