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الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف تشنه المجموعات الإرهابية المسلحة على محور ريف إدلب
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الجيش الأمريكي يعود إلى قاعدة سابقة له على الحدود السورية التركية
الجيش الأمريكي يعود إلى قاعدة سابقة له على الحدود السورية التركية
15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T21:51+0000
2022-06-15T21:51+0000
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

الجيش الأمريكي يعود إلى قاعدة سابقة له على الحدود السورية التركية

21:51 GMT 15.06.2022
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