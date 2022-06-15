https://arabic.sputniknews.com/20220615/الجيش-الأمريكي-يعود-إلى-قاعدة-سابقة-له-على-الحدود-السورية-التركية-1063677679.html
الجيش الأمريكي يعود إلى قاعدة سابقة له على الحدود السورية التركية
الجيش الأمريكي يعود إلى قاعدة سابقة له على الحدود السورية التركية
15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T21:51+0000
2022-06-15T21:51+0000
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