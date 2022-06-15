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https://arabic.sputniknews.com/20220615/الجيش-الإيراني-أدنى-تهديد-يستهدف-أراضينا-سيواجه-بصفعة-قوية-1063615691.html
الجيش الإيراني: أدنى تهديد يستهدف أراضينا سيواجه بصفعة قوية
الجيش الإيراني: أدنى تهديد يستهدف أراضينا سيواجه بصفعة قوية
أعلن الجيش الإيراني أن "أدنى تهديد من العدو سيواجه بصفعة قوية من القوات التي ترصد كل تحركات الأعداء خارج حدود إيران". 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T06:35+0000
2022-06-15T06:35+0000
أخبار إيران
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وأكد نائب قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا الهامي، في كلمة ألقاها أمام حشد من القادة العسكريين في مركز قيادة القوات الجوية، على "دور وتأثير تفوق قوة الردع لدى الدفاع الجوي لإيران على الصعيد الدولي حيث أصبحت قوات الدفاع الجوي اليوم من أقوى أركان الدفاع الوطني أمام الأجانب"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف أن "استخدام قوات الدفاع الجوي الكفاءات والإمكانيات والنخبة الداخلية والعلوم الداخلية للخبراء في العلوم الدفاعية أدى إلى رفع مستوى القوة الوطنية حيث أصبح إنجازا ملفتا للغاية"، مشددا على أن "قوات الدفاع الجوي بإمكانها أداء دور مهم وقيم في رفع مستوى القوة الدفاعية نظرا لنسبة تأثيرها في توفير الأمن للمواطنين".وكان قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، أكد "رصد كل تحرکات الأعداء وخاصة في مياه الخليج"، مهددا "باتخاذ الإجراء الحازم ضد العدو عند الضرورة".وشدد المسؤول العسكري على أن "القوات الذكية الواعية في الدفاع الجوي تعمل ليل نهار سواء في زمن السلام أو في زمن الحرب في الخط الأمامي للدفاع عن حرمة الأجواء الإيرانية"، موضحا أن "هذه القاعدة تعتبر من المناطق الحساسة والاستراتيجية في شبكة الدفاع الجوي وتعمل إلى جانب المجموعات الدفاعية لأداء واجبها الخطير والمهم للغاية".من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي إن القوات المسلحة ترصد كل تحركات العدو في أقل من الثانية.ونقلت وكالة فارس عن العميد أبو الفضل شكارجي أنه إذا أراد العدو القيام بأي حركة فإن القوات الإيرانية سترد له الصاع بصاعين.وشدد العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، على أن القوات الإيرانية تخوض حربا شاملة ضد الأعداء الذين يهدفون إلى القضاء على الدين الإسلامي، منوها إلى أن "العدو يريد انهيار الأسرة وزرع الخلافات بين العائلة الواحدة وزيادة نسبة الطلاق بين المواطنين لتوجيه ضربة إلى الشعب الإيراني النبيل".
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أخبار إيران

الجيش الإيراني: أدنى تهديد يستهدف أراضينا سيواجه بصفعة قوية

06:35 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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أعلن الجيش الإيراني أن "أدنى تهديد من العدو سيواجه بصفعة قوية من القوات التي ترصد كل تحركات الأعداء خارج حدود إيران".
وأكد نائب قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا الهامي، في كلمة ألقاها أمام حشد من القادة العسكريين في مركز قيادة القوات الجوية، على "دور وتأثير تفوق قوة الردع لدى الدفاع الجوي لإيران على الصعيد الدولي حيث أصبحت قوات الدفاع الجوي اليوم من أقوى أركان الدفاع الوطني أمام الأجانب"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، متحدثا في مؤتمر صحفي في طهران، قبل مغادرته إلى سلطنة عمان، 23 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
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وأضاف أن "استخدام قوات الدفاع الجوي الكفاءات والإمكانيات والنخبة الداخلية والعلوم الداخلية للخبراء في العلوم الدفاعية أدى إلى رفع مستوى القوة الوطنية حيث أصبح إنجازا ملفتا للغاية"، مشددا على أن "قوات الدفاع الجوي بإمكانها أداء دور مهم وقيم في رفع مستوى القوة الدفاعية نظرا لنسبة تأثيرها في توفير الأمن للمواطنين".
وكان قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، أكد "رصد كل تحرکات الأعداء وخاصة في مياه الخليج"، مهددا "باتخاذ الإجراء الحازم ضد العدو عند الضرورة".
وشدد المسؤول العسكري على أن "القوات الذكية الواعية في الدفاع الجوي تعمل ليل نهار سواء في زمن السلام أو في زمن الحرب في الخط الأمامي للدفاع عن حرمة الأجواء الإيرانية"، موضحا أن "هذه القاعدة تعتبر من المناطق الحساسة والاستراتيجية في شبكة الدفاع الجوي وتعمل إلى جانب المجموعات الدفاعية لأداء واجبها الخطير والمهم للغاية".
من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي إن القوات المسلحة ترصد كل تحركات العدو في أقل من الثانية.
ونقلت وكالة فارس عن العميد أبو الفضل شكارجي أنه إذا أراد العدو القيام بأي حركة فإن القوات الإيرانية سترد له الصاع بصاعين.
وشدد العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، على أن القوات الإيرانية تخوض حربا شاملة ضد الأعداء الذين يهدفون إلى القضاء على الدين الإسلامي، منوها إلى أن "العدو يريد انهيار الأسرة وزرع الخلافات بين العائلة الواحدة وزيادة نسبة الطلاق بين المواطنين لتوجيه ضربة إلى الشعب الإيراني النبيل".
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