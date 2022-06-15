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الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف تشنه المجموعات الإرهابية المسلحة على محور ريف إدلب
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الجيش-السوري-يتصدى-لهجوم-عنيف-تشنه-المجموعات-الإرهابية-المسلحة-على-محور-ريف-إدلب-1063677737.html
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف تشنه المجموعات الإرهابية المسلحة على محور ريف إدلب
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف تشنه المجموعات الإرهابية المسلحة على محور ريف إدلب
شهد محور مدينة سراقب محاولة هجوم بدأته المجموعات المسلحة بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء، وسط اشتباكات عنيفة مازالت مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، مع وحدات... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T21:53+0000
2022-06-15T22:18+0000
عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا
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وأكد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، أن وحدات الاستطلاع التابعة للجيش السوري رصدت مجموعات مسلحة حاولت التقدم باتجاه المواقع العسكرية على طول خط التماس في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي، لينتقل المشهد الميداني إلى اشتباكات عنيفة استخدم فيها الجيش السوري سلاحا المدفعية والصواريخ لوقف اندفاع المسلحين باتجاه مواقع، ولضرب خطوط إمدادهم الخلفية من مدينة (سرمين) وريفها.من جهته أكد مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" أن وحدات الجيش السوري تمكنت من القضاء على 5 مسلحين وإصابة أكثر من 20 آخرين في ضربة استهدفت إحدى المجموعات التي حاولت الهجوم باتجاه أحد مواقع الجيش السوري بمحيط سراقب.وتابع المصدر أن الجيش السوري يتعامل حاليا مع تعزيزات المجموعات المسلحة التي تتدفق إلى محور الاشتباك، وقد تم حتى الآن تدمير 3 سيارات دفع رباعي.واضاف المصدر: "حتى اللحظة، لا يوجد أي تغير بخارطة السيطرة على هذه المحور، مؤكدا أن الجيش السوري كان قد رفع حالة الجاهزية مسبقا على كامل محاور الاشتباك في ريفي حماة وإدلب، وذلك تحسبا لأي طارئ قد تشهده الجبهة".
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عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا

الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف تشنه المجموعات الإرهابية المسلحة على محور ريف إدلب

21:53 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 22:18 GMT 15.06.2022)
© AP Photoتقدم هام للجيش السوري جنوب غرب "حلب" بالقرب من الكليات العسكرية
تقدم هام للجيش السوري جنوب غرب حلب بالقرب من الكليات العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AP Photo
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شهد محور مدينة سراقب محاولة هجوم بدأته المجموعات المسلحة بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء، وسط اشتباكات عنيفة مازالت مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، مع وحدات الجيش السوري المدافعة على طول خط التماس في هذا المحور.
وأكد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، أن وحدات الاستطلاع التابعة للجيش السوري رصدت مجموعات مسلحة حاولت التقدم باتجاه المواقع العسكرية على طول خط التماس في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي، لينتقل المشهد الميداني إلى اشتباكات عنيفة استخدم فيها الجيش السوري سلاحا المدفعية والصواريخ لوقف اندفاع المسلحين باتجاه مواقع، ولضرب خطوط إمدادهم الخلفية من مدينة (سرمين) وريفها.
من جهته أكد مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" أن وحدات الجيش السوري تمكنت من القضاء على 5 مسلحين وإصابة أكثر من 20 آخرين في ضربة استهدفت إحدى المجموعات التي حاولت الهجوم باتجاه أحد مواقع الجيش السوري بمحيط سراقب.
وتابع المصدر أن الجيش السوري يتعامل حاليا مع تعزيزات المجموعات المسلحة التي تتدفق إلى محور الاشتباك، وقد تم حتى الآن تدمير 3 سيارات دفع رباعي.
واضاف المصدر: "حتى اللحظة، لا يوجد أي تغير بخارطة السيطرة على هذه المحور، مؤكدا أن الجيش السوري كان قد رفع حالة الجاهزية مسبقا على كامل محاور الاشتباك في ريفي حماة وإدلب، وذلك تحسبا لأي طارئ قد تشهده الجبهة".
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