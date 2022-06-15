https://arabic.sputniknews.com/20220615/الجيش-الفرنسي-يعلن-اعتقال-قيادي-بارز-في-تنظيم-داعش-في-مالي--1063626708.html
الجيش الفرنسي يعلن اعتقال قيادي بارز في تنظيم "داعش" في مالي
الجيش الفرنسي يعلن اعتقال قيادي بارز في تنظيم "داعش" في مالي
أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن قواته المنتشرة في مالي في إطار عملية برخان لمكافحة الإرهاب اعتقلت قياديا بارزا في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T08:48+0000
2022-06-15T08:48+0000
2022-06-15T08:48+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الجيش الفرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب): "في ليلة 11-12 يونيو، ألقت قوات عملية برخان الفرنسية في مالي القبض على أمية ولد البقاعي، أحد كبار الشخصيات في تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى".ما هي قوات "بارخان" و"تاكوبا"؟هي مجموعات من القوات الخاصة الأوروبية التي تقول فرنسا إن تشكيلها تم لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي ومنها مالي.وتعد قوة "برخان" واحدة من أهم العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الفرنسي خارج البلاد خلال العقود الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/ما-هي-قوات-تاكوبا-وبرخان-التي-أعلنت-فرنسا-سحبها-من-مالي-1058742661.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , أخبار مالي, تنظيم داعش الإرهابي
الجيش الفرنسي يعلن اعتقال قيادي بارز في تنظيم "داعش" في مالي
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أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن قواته المنتشرة في مالي في إطار عملية برخان لمكافحة الإرهاب اعتقلت قياديا بارزا في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).
القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الجيش الفرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب): "في ليلة 11-12 يونيو، ألقت قوات عملية برخان الفرنسية في مالي القبض على أمية ولد البقاعي، أحد كبار الشخصيات في تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى".
ما هي قوات "بارخان" و"تاكوبا"؟
هي مجموعات من القوات الخاصة الأوروبية التي تقول فرنسا إن تشكيلها تم لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي ومنها مالي.
وتعد قوة "برخان" واحدة من أهم العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الفرنسي خارج البلاد خلال العقود الماضية.