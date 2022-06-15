https://arabic.sputniknews.com/20220615/الحجرف-يشدد-على-أهمية-التكامل-الاقتصادي-الخليجي-لمواجهة-التحديات-واغتنام-الفرص-1063634912.html
الحجرف يشدد على أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لمواجهة التحديات واغتنام الفرص
الحجرف يشدد على أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لمواجهة التحديات واغتنام الفرص
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، إن التكامل الاقتصادي الخليجي يساعد في مواجهة التحديات التي تواجه دول المجلس. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:00+0000
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وأكد الحجرف أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز الإمكانات الجماعية لمواجهة التحديات واغتنام الفرص.وشارك الحجرف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع 58 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان.وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، ناقش اللقاء عدد من الموضوعات التي تهم القطاع الخاص بدول المجلس في مجالات الأمن الغذائي والمائي، والتحول الرقمي والثورة الصناعية وتأثيرها على القطاع الخاص، وأهمية تنسيق الجهود بين دول المجلس فيما يتعلق بهذه الموضوعات المهمة.ولفتت الصحيفة إلى أنه تم خلال اللقاء "بحث سبل تعزيز الاستثمار لمواطني دول المجلس، في دول مجلس التعاون بهدف توطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية وذلك لخدمة مسيرة التعاون وتحقيق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس وتطلعات أبناء دول المجلس نحو مزيدٍ من التكامل في المجالات كافة".
https://arabic.sputniknews.com/20200131/دعا-إلى-تسوية-خلافات-دول-الخليج-نايف-الحجرف-يتولى-قيادة-مجلس-التعاون-رسميا-1044396892.html
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الحجرف يشدد على أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لمواجهة التحديات واغتنام الفرص
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قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، إن التكامل الاقتصادي الخليجي يساعد في مواجهة التحديات التي تواجه دول المجلس.
وأكد الحجرف أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز الإمكانات الجماعية لمواجهة التحديات واغتنام الفرص.
وشارك الحجرف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع 58 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان.
وبحسب صحيفة "سبق
" السعودية، ناقش اللقاء عدد من الموضوعات التي تهم القطاع الخاص بدول المجلس في مجالات الأمن الغذائي والمائي، والتحول الرقمي والثورة الصناعية وتأثيرها على القطاع الخاص، وأهمية تنسيق الجهود بين دول المجلس فيما يتعلق بهذه الموضوعات المهمة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم خلال اللقاء "بحث سبل تعزيز الاستثمار لمواطني دول المجلس، في دول مجلس التعاون بهدف توطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية وذلك لخدمة مسيرة التعاون وتحقيق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس وتطلعات أبناء دول المجلس نحو مزيدٍ من التكامل في المجالات كافة".