https://arabic.sputniknews.com/20220615/الحكومة-المصرية-ترجئ-زيادة-أسعار-الكهرباء-لمدة-ستة-أشهر-1063645044.html
الحكومة المصرية ترجئ زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر
الحكومة المصرية ترجئ زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر
أعلن مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إرجاء زيادة أسعار الكهرباء، لمدة 6 أشهر. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T12:30+0000
2022-06-15T12:30+0000
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وقال مدبولي، خلال تصريحات صحفية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، إن مجلس الوزراء، استعرض عددا من الموضوعات التي تخص الأزمة العالمية، بحسب "بوابة الأهرام".وأضاف رئيس الوزراء أن هناك توجيهات رئاسية بتحمل الحكومة العبء عن المواطن في ضوء التضخم العالمي الذي لم يحدث منذ سنوات.وعن زيادة أسعار الكهرباء، قال إنه "بعد هيكلة القطاع، كانت هناك زيادات كل عام، ولكن مع وجود الأزمة العالمية قرّرنا إرجاء زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، تبدأ من الأول من يوليو المقبل".وأكد مدبولي أن "الدولة المصرية تبنَّت مشروعات قومية كبيرة لتأمين الغذاء، وهذا جزء من الأمن القومي المصري".وأوضح أن "دور القطاع الخاص في هذه المشروعات هو الإدارة بعد أن تكون الحكومة قد هيَّأت بنيتها الأساسية لهذه المشروعات".
https://arabic.sputniknews.com/20210503/مصر-تحسم-جدل-تحديد-أسعار-شرائح-الكهرباء-وفقا-للمنطقة-السكنية-1048871742.html
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الحكومة المصرية ترجئ زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر
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أعلن مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إرجاء زيادة أسعار الكهرباء، لمدة 6 أشهر.
وقال مدبولي، خلال تصريحات صحفية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، إن مجلس الوزراء، استعرض عددا من الموضوعات التي تخص الأزمة العالمية، بحسب "بوابة الأهرام".
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك توجيهات رئاسية بتحمل الحكومة العبء عن المواطن في ضوء التضخم العالمي الذي لم يحدث منذ سنوات.
وعن زيادة أسعار الكهرباء
، قال إنه "بعد هيكلة القطاع، كانت هناك زيادات كل عام، ولكن مع وجود الأزمة العالمية قرّرنا إرجاء زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، تبدأ من الأول من يوليو المقبل".
وأكد مدبولي أن "الدولة المصرية
تبنَّت مشروعات قومية كبيرة لتأمين الغذاء، وهذا جزء من الأمن القومي المصري".
وأوضح أن "دور القطاع الخاص في هذه المشروعات هو الإدارة بعد أن تكون الحكومة قد هيَّأت بنيتها الأساسية لهذه المشروعات".