https://arabic.sputniknews.com/20220615/الخارجية-الروسية-سيتم-تنفيذ-مشروع-طريق-بحر-الشمال-بغض-النظر-عن-الوضع-في-أوكرانيا--1063631277.html
الخارجية الروسية: سيتم تنفيذ مشروع "طريق بحر الشمال" بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا
الخارجية الروسية: سيتم تنفيذ مشروع "طريق بحر الشمال" بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنفيذ مشروع "طريق بحر الشمال" بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T09:48+0000
2022-06-15T09:48+0000
2022-06-15T09:48+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2182744cc8c8bb4790cb3fe1d3cfcf15.jpg
وقال نيكولاي كورشونوف، رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي في وزارة الخارجية الروسية، إن مشروع طريق بحر الشمال سيتم تنفيذه وفقا للمهام المنصوص عليها، بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.وتابع: "من الناحية الاستراتيجية، لفترة طويلة، لن يكون للوضع في أوكرانيا أي تأثير، لأن المشروع طويل الأجل، ولن يتأثر بالوضع في أوكرانيا ".طريق بحر الشمال الذي يبلغ طوله أكثر من 3000 ميل بحري (5556 كيلومترًا)، ويربط بين بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.يبلغ طول طريق نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا باستخدام طريق بحر الشمال 14000 كيلومتر. وتنفذ روسيا المشروع الفيدرالي "تطوير طريق بحر الشمال"، والذي يتضمن إنشاء البنية التحتية التي ستزيد حركة الشحن إلى 80 مليون طن في عام 2024 و110 مليون طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإجمالية للموانئ البحرية 110 و115 مليون طن على التوالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/الخارجية-الروسية-موسكو-ليست-ضد-الحوار-مع-باريس-حول-القضايا-الأمنية-1063506009.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629536_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_224454c57d5bccc66ccba02632b7f81c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: سيتم تنفيذ مشروع "طريق بحر الشمال" بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنفيذ مشروع "طريق بحر الشمال" بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
وقال نيكولاي كورشونوف، رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي في وزارة الخارجية الروسية، إن مشروع طريق بحر الشمال سيتم تنفيذه وفقا للمهام المنصوص عليها، بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
وتابع: "من الناحية الاستراتيجية، لفترة طويلة، لن يكون للوضع في أوكرانيا أي تأثير، لأن المشروع طويل الأجل، ولن يتأثر بالوضع في أوكرانيا ".
طريق بحر الشمال الذي يبلغ طوله أكثر من 3000 ميل بحري (5556 كيلومترًا)، ويربط بين بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.
يبلغ طول طريق نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا باستخدام طريق بحر الشمال 14000 كيلومتر. وتنفذ روسيا المشروع الفيدرالي "تطوير طريق بحر الشمال"، والذي يتضمن إنشاء البنية التحتية التي ستزيد حركة الشحن إلى 80 مليون طن في عام 2024 و110 مليون طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإجمالية للموانئ البحرية 110 و115 مليون طن على التوالي.