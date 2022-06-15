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https://arabic.sputniknews.com/20220615/الخارجية-الروسية-لافروف-يزور-أذربيجان-يومي-23-و24-يونيو--1063631739.html
الخارجية الروسية: لافروف يزور أذربيجان يومي 23 و24 يونيو
الخارجية الروسية: لافروف يزور أذربيجان يومي 23 و24 يونيو
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور أذربيجان يومي 23 و24 يونيو/حزيران. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T09:51+0000
2022-06-15T09:51+0000
روسيا
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وأشارت زاخاروفا ألى أنه من المقرر عقد اجتماعات مع الرئيس إلهام علييف ووزير الخارجية جيهون بيراموف.وأضافت: "في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يونيو، سيقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان. ومن المقرر إجراء مفاوضات مع وزير الخارجية، ومن المتوقع عقد اجتماع مع الرئيس. من المفترض أن ينظر في مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية".وأضافت أنه خلال الزيارة إلى باكو "من المقرر مناقشة ودراسة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ الاتفاقيات الثلاثية" بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان.
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الخارجية الروسية: لافروف يزور أذربيجان يومي 23 و24 يونيو

09:51 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور أذربيجان يومي 23 و24 يونيو/حزيران.
وأشارت زاخاروفا ألى أنه من المقرر عقد اجتماعات مع الرئيس إلهام علييف ووزير الخارجية جيهون بيراموف.
وأضافت: "في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يونيو، سيقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان. ومن المقرر إجراء مفاوضات مع وزير الخارجية، ومن المتوقع عقد اجتماع مع الرئيس. من المفترض أن ينظر في مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية".
وأضافت أنه خلال الزيارة إلى باكو "من المقرر مناقشة ودراسة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ الاتفاقيات الثلاثية" بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان.
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