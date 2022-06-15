https://arabic.sputniknews.com/20220615/الخارجية-الكازاخستانية-تعلن-وصول-جميع-وفود-اجتماع-أستانا-إلى-نور-سلطان-1063616625.html
الخارجية الكازاخستانية تعلن وصول جميع وفود اجتماع "أستانا" إلى نور سلطان
الخارجية الكازاخستانية تعلن وصول جميع وفود اجتماع "أستانا" إلى نور سلطان
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية إيبك سمادياروف، للصحفيين، إن جميع الوفود المشاركة في الجولة الحالية من المحادثات حول سوريا وصلت إلى نور سلطان. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T06:46+0000
2022-06-15T06:46+0000
2022-06-15T06:52+0000
العالم العربي
محادثات أستانا
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وأضاف: "جميع الوفود المشاركة في عملية أستانا بشأن سوريا وصلت بالفعل إلى عاصمة كازاخستان، المفاوضات الثنائية والثلاثية بدأت صباح اليوم".ووفقا له، فإن الأطراف تناقش قضايا مثل الوضع الميداني في سوريا، بما في ذلك الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وتدابير بناء الثقة، وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.وتابع: "الجلسة العامة، حيث ستتم قراءة بيان مشترك حول نتائج المفاوضات، ستعقد بعد ظهر غد. بعد الجلسة العامة، سيتم تنظيم مؤتمر صحفي لجميع وسائل الإعلام المعتمدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الخارجية-الكازاخستانية-جميع-أطراف-صيغة-أستانا-تؤكد-مشاركتها-في-المباحثات-1063549769.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, محادثات أستانا
الخارجية الكازاخستانية تعلن وصول جميع وفود اجتماع "أستانا" إلى نور سلطان
06:46 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 06:52 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية إيبك سمادياروف، للصحفيين، إن جميع الوفود المشاركة في الجولة الحالية من المحادثات حول سوريا وصلت إلى نور سلطان.
وأضاف: "جميع الوفود المشاركة في عملية أستانا بشأن سوريا وصلت بالفعل إلى عاصمة كازاخستان، المفاوضات الثنائية والثلاثية بدأت صباح اليوم".
ووفقا له، فإن الأطراف تناقش قضايا مثل الوضع الميداني في سوريا، بما في ذلك الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وتدابير بناء الثقة، وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وتابع: "الجلسة العامة، حيث ستتم قراءة بيان مشترك حول نتائج المفاوضات، ستعقد بعد ظهر غد. بعد الجلسة العامة، سيتم تنظيم مؤتمر صحفي لجميع وسائل الإعلام المعتمدة".