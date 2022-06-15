https://arabic.sputniknews.com/20220615/الدفاعات-الجوية-الروسية-تحد-من-نشاط-الطائرات-المسيرة-في-أوكرانيا-1063619976.html
الدفاعات الجوية الروسية تحد من نشاط الطائرات المسيرة في أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تحد من نشاط الطائرات المسيرة في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انحسار نشاط الطائرات المسيَّرة الأوكرانية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T07:55+0000
2022-06-15T07:55+0000
2022-06-15T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وانحسر نشاط الطائرات المسيَّرة الأوكرانية جراء ازدياد نشاط وسائط الدفاع الجوي الروسية في أوكرانيا.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات المسيَّرة الأوكرانية لم تعد تظهر في مناطق وجود وسائط الدفاع الجوي الروسية، التي تمكنت من إسقاط الكثير من الطائرات المسيَّرة التي أطلقتها القوات الأوكرانية.وذكرت وزارة الدفاع نقلا عن قائد إحدى بطاريات صواريخ "أوسا أ كا إم" المضادة للطائرت، أليكسي، أن عناصر البطارية ينجحون في تنفيذ المهام المطروحة عليهم.وتتلخص الوظيفة الأساسية لصواريخ "أوسا أ كا إم" في حماية المشاة ودبابات القوات الصديقة من الهجوم الجوي.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاعات الجوية الروسية تحد من نشاط الطائرات المسيرة في أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انحسار نشاط الطائرات المسيَّرة الأوكرانية.
وانحسر نشاط الطائرات المسيَّرة الأوكرانية جراء ازدياد نشاط وسائط الدفاع الجوي الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت
وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات المسيَّرة الأوكرانية لم تعد تظهر في مناطق وجود وسائط الدفاع الجوي الروسية، التي تمكنت من إسقاط الكثير من الطائرات المسيَّرة التي أطلقتها القوات الأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع نقلا عن قائد إحدى بطاريات صواريخ "أوسا أ كا إم" المضادة للطائرت، أليكسي، أن عناصر البطارية ينجحون في تنفيذ المهام المطروحة عليهم.
وتتلخص الوظيفة الأساسية لصواريخ "أوسا أ كا إم" في حماية المشاة ودبابات القوات الصديقة من الهجوم الجوي.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.