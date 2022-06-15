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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220615/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لإطلاق-صواريخ-كاليبر-من-البحر-الأسود-على-أهداف-أوكرانية-1063652134.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لإطلاق صواريخ "كاليبر" من البحر الأسود على أهداف أوكرانية
الدفاع الروسية تنشر لقطات لإطلاق صواريخ "كاليبر" من البحر الأسود على أهداف أوكرانية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لإطلاق صواريخ بعيدة المدى من طراز "كاليبر" على أهداف أوكرانية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:46+0000
2022-06-15T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
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وأظهرت اللقطات إطلاق صواريخ "كاليبر" عالية الدقة من فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود.وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن هدف الصواريخ هي البنية التحتية العسكرية الأوكرانيا، مضيفا أن "طاقم السفينة أطلق أربعة صواريخ من البحر الأسود في إطار عملية خاصة في أوكرانيا".ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس، بمشاركة وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية تنشر لقطات لإطلاق صواريخ "كاليبر" من البحر الأسود على أهداف أوكرانية

13:46 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Denis Abramov / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "كاليبر"
إطلاق صاروخ كاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Denis Abramov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لإطلاق صواريخ بعيدة المدى من طراز "كاليبر" على أهداف أوكرانية.
وأظهرت اللقطات إطلاق صواريخ "كاليبر" عالية الدقة من فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن هدف الصواريخ هي البنية التحتية العسكرية الأوكرانيا، مضيفا أن "طاقم السفينة أطلق أربعة صواريخ من البحر الأسود في إطار عملية خاصة في أوكرانيا".
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس، بمشاركة وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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