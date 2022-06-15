https://arabic.sputniknews.com/20220615/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لإطلاق-صواريخ-كاليبر-من-البحر-الأسود-على-أهداف-أوكرانية-1063652134.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لإطلاق صواريخ "كاليبر" من البحر الأسود على أهداف أوكرانية
الدفاع الروسية تنشر لقطات لإطلاق صواريخ "كاليبر" من البحر الأسود على أهداف أوكرانية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لإطلاق صواريخ بعيدة المدى من طراز "كاليبر" على أهداف أوكرانية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:46+0000
2022-06-15T13:46+0000
2022-06-15T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
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وأظهرت اللقطات إطلاق صواريخ "كاليبر" عالية الدقة من فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود.وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن هدف الصواريخ هي البنية التحتية العسكرية الأوكرانيا، مضيفا أن "طاقم السفينة أطلق أربعة صواريخ من البحر الأسود في إطار عملية خاصة في أوكرانيا".ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس، بمشاركة وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية تنشر لقطات لإطلاق صواريخ "كاليبر" من البحر الأسود على أهداف أوكرانية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لإطلاق صواريخ بعيدة المدى من طراز "كاليبر" على أهداف أوكرانية.
وأظهرت اللقطات إطلاق صواريخ "كاليبر" عالية الدقة من فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن هدف الصواريخ هي البنية التحتية العسكرية الأوكرانيا، مضيفا أن "طاقم السفينة أطلق أربعة صواريخ من البحر الأسود في إطار عملية خاصة في أوكرانيا".
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية
فقط، واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس، بمشاركة وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.