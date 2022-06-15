https://arabic.sputniknews.com/20220615/الدوما-يتيح-لمتخصصي-تكنولوجيا-المعلومات-الأجانب-الحصول-على-تصريح-إقامة-في-روسيا-بطريقة-مبسطة-1063642555.html
الدوما يتيح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب الحصول على تصريح إقامة في روسيا بطريقة مبسطة
الدوما يتيح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب الحصول على تصريح إقامة في روسيا بطريقة مبسطة
اعتمد مجلس الدوما، في جلسة عامة اليوم الاربعاء، قانونا بشأن الحق في الحصول على تصريح إقامة في روسيا بطريقة مبسطة للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات الأجانب... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:58+0000
2022-06-15T11:58+0000
2022-06-15T11:58+0000
روسيا
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في المواد التفسيرية للمشروع، وضح مجلس الوزراء أنه بالنسبة لفئات معينة من المواطنين الأجانب، ينص القانون على إمكانية الحصول على تصريح إقامة بطريقة مبسطة.يقترح القانون تمديد التفضيلات لتشمل متخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب الذين ينجذبون للعمل في المنظمات المعتمدة وأفراد أسرهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/عضو-في-الدوما-يشرح-كيف-يمكن-لروسيا-إقصاء-بلدان-البلطيق-من-الناتو-1063617211.html
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روسيا
الدوما يتيح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب الحصول على تصريح إقامة في روسيا بطريقة مبسطة
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اعتمد مجلس الدوما، في جلسة عامة اليوم الاربعاء، قانونا بشأن الحق في الحصول على تصريح إقامة في روسيا بطريقة مبسطة للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات الأجانب وأفراد أسرهم.
في المواد التفسيرية للمشروع، وضح مجلس الوزراء أنه بالنسبة لفئات معينة من المواطنين الأجانب، ينص القانون على إمكانية الحصول على تصريح إقامة بطريقة مبسطة.
يقترح القانون تمديد التفضيلات لتشمل متخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب الذين ينجذبون للعمل في المنظمات المعتمدة وأفراد أسرهم.