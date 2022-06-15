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https://arabic.sputniknews.com/20220615/الرئيس-الصومالي-يعين-رئيسا-جديدا-للوزراء-1063661844.html
الرئيس الصومالي يعين رئيسا جديدا للوزراء
الرئيس الصومالي يعين رئيسا جديدا للوزراء
أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء، تعيين حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء، خلفا لمحمد حسين روبلي، والذي شهدت فترة رئاسته أزمة سياسية انتهت بإجراء... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T15:37+0000
2022-06-15T15:37+0000
الصومال
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للرئاسة الصومالية اليوم الأربعاء، إن "الرئيس حسن شيخ محمود عين السيد حمزة عبدي بري رئيساً لوزراء الحكومة الاتحادية الصومالية".ووفقا للبيان: "تمنى الرئيس لرئيس الوزراء الجديد أقصى درجات النجاح وهو يقود أجندة الإصلاح الطموحة للحكومة، ويدعو الشعب الصومالي إلى تقديم دعمهم الثابت له".ورئيس الوزراء الجديد حمزة بري هو أكاديمي وسياسي من ولاية جوبالاند جنوبي الصومال، ونائب في البرلمان، وكان عضوا في حزب "السلام والتنمية" الذي يرأسه الرئيس حسن شيخ محمود.يشار إلى أن شيخ محمود كان قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، على منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو.وهذه هي المرة الثانية التي يصبح فيها شيخ محمود رئيسا للبلاد بعد فترة رئاسته التي امتدت بين أعوام 2012 و2017.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/انتخاب-حسن-شيخ-محمود-رئيسا-للصومال-1062281841.html
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الرئيس الصومالي يعين رئيسا جديدا للوزراء

15:37 GMT 15.06.2022
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عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Youry Abramotchkin
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أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء، تعيين حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء، خلفا لمحمد حسين روبلي، والذي شهدت فترة رئاسته أزمة سياسية انتهت بإجراء انتخابات جديدة جاءت بشيخ محمود.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للرئاسة الصومالية اليوم الأربعاء، إن "الرئيس حسن شيخ محمود عين السيد حمزة عبدي بري رئيساً لوزراء الحكومة الاتحادية الصومالية".
ووفقا للبيان: "تمنى الرئيس لرئيس الوزراء الجديد أقصى درجات النجاح وهو يقود أجندة الإصلاح الطموحة للحكومة، ويدعو الشعب الصومالي إلى تقديم دعمهم الثابت له".
الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود، 15 مايو/ آيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال
15 مايو, 21:11 GMT
ورئيس الوزراء الجديد حمزة بري هو أكاديمي وسياسي من ولاية جوبالاند جنوبي الصومال، ونائب في البرلمان، وكان عضوا في حزب "السلام والتنمية" الذي يرأسه الرئيس حسن شيخ محمود.
يشار إلى أن شيخ محمود كان قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، على منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو.
وهذه هي المرة الثانية التي يصبح فيها شيخ محمود رئيسا للبلاد بعد فترة رئاسته التي امتدت بين أعوام 2012 و2017.
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