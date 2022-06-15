عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220615/السعودية-تدين-الهجوم-الإرهابي-على-مدينة-سايتينغا-في-بوركينا-فاسو-1063631907.html
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مدينة سايتينغا في بوركينا فاسو
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مدينة سايتينغا في بوركينا فاسو
أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مدينة سايتينغا في بوركينا فاسو. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T10:01+0000
2022-06-15T10:01+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
بوركينا فاسو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/1048874156_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_61f53f4c4aaf224ea70008c294b1ee4d.jpg
وشدد الوزارة في بيان لها، على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وعبرت الخارجية السعودية، عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الهجوم الذي أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو.أعلن الناطق باسم حكومة بوركينا فاسو ليونيل بيلجو مقتل 50 شخصا على الأقل بهجوم استهدف قرية في منطقة "سايتينغا" (شمالي البلاد).قال بيلجو، في مؤتمر صحفي: "لقي حوالي 50 شخصا مصرعهم إثر هجوم مسلح استهدف القرية في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي".
https://arabic.sputniknews.com/20220613/رغم-تعهد-المجلس-العسكري-باجتثاثه-تصاعد-عنف-الجماعات-المسلحة-في-بوركينا-فاسو-1063513272.html
السعودية
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/1048874156_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_a63b8b6e7c5c713c07ad987df8bc7f4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, بوركينا فاسو

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مدينة سايتينغا في بوركينا فاسو

10:01 GMT 15.06.2022
© AP Photo / AP Photo/Sunday Alamba, Fileالإرهاب في بوركينا فاسو
الإرهاب في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / AP Photo/Sunday Alamba, File
تابعنا عبرTelegram
أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مدينة سايتينغا في بوركينا فاسو.
وشدد الوزارة في بيان لها، على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
رغم تعهد المجلس العسكري باجتثاثه... تصاعد عنف الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو
13 يونيو, 09:59 GMT
وعبرت الخارجية السعودية، عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الهجوم الذي أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو.
أعلن الناطق باسم حكومة بوركينا فاسو ليونيل بيلجو مقتل 50 شخصا على الأقل بهجوم استهدف قرية في منطقة "سايتينغا" (شمالي البلاد).
قال بيلجو، في مؤتمر صحفي: "لقي حوالي 50 شخصا مصرعهم إثر هجوم مسلح استهدف القرية في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала