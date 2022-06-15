https://arabic.sputniknews.com/20220615/السعودية-تدين-الهجوم-الإرهابي-على-مدينة-سايتينغا-في-بوركينا-فاسو-1063631907.html
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مدينة سايتينغا في بوركينا فاسو
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مدينة سايتينغا في بوركينا فاسو
أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مدينة سايتينغا في بوركينا فاسو. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T10:01+0000
2022-06-15T10:01+0000
2022-06-15T10:01+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
بوركينا فاسو
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وشدد الوزارة في بيان لها، على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وعبرت الخارجية السعودية، عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الهجوم الذي أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو.أعلن الناطق باسم حكومة بوركينا فاسو ليونيل بيلجو مقتل 50 شخصا على الأقل بهجوم استهدف قرية في منطقة "سايتينغا" (شمالي البلاد).قال بيلجو، في مؤتمر صحفي: "لقي حوالي 50 شخصا مصرعهم إثر هجوم مسلح استهدف القرية في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي".
https://arabic.sputniknews.com/20220613/رغم-تعهد-المجلس-العسكري-باجتثاثه-تصاعد-عنف-الجماعات-المسلحة-في-بوركينا-فاسو-1063513272.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, بوركينا فاسو
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مدينة سايتينغا في بوركينا فاسو
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مدينة سايتينغا في بوركينا فاسو.
وشدد الوزارة في بيان لها، على موقف المملكة العربية السعودية
الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وعبرت الخارجية السعودية، عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الهجوم الذي أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو.
أعلن الناطق باسم حكومة بوركينا فاسو
ليونيل بيلجو مقتل 50 شخصا على الأقل بهجوم استهدف قرية في منطقة "سايتينغا" (شمالي البلاد).
قال بيلجو، في مؤتمر صحفي: "لقي حوالي 50 شخصا مصرعهم إثر هجوم مسلح استهدف القرية في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي".