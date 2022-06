https://arabic.sputniknews.com/20220615/السلطات-السعودية-تصادر-ألعابا-وأغراضا-تحمل-ألوان-علم-المثليين-في-العاصمة-1063642273.html

السلطات السعودية تصادر ألعابا وأغراضا تحمل ألوان علم المثليين في العاصمة

أفادت وسائل إعلام محلية رسمية بأن السلطات السعودية صادرت ألعابا تحمل ألوان قوس قزح الذي يرمز إلى علم المثليين جنسيا، إلى جانب أغراض وملابس من متاجر في العاصمة... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

العالم العربي

السعودية

وأوضحت وكالة "فرانس برس" إن الأغراض التي تمت مصادرتها تشمل تنانير وقبعات وأقلام ملونة بألوان قوس قزح، معظمها مصنوع للأطفال، بحسب تقرير بثته قناة الإخبارية الرسمية مساء أمس الثلاثاء.من جانبه، قال مسؤول من وزارة التجارة السعودية التي شاركت في الحملة: "نرصد الأشياء التي تتعارض مع العقيدة الإسلامية والأخلاق العامة، وتلك العناصر التي تروج لرمز المثلية والتي تستهدف جيل الشباب".ويرى أحد الصحفيين وهو يشير إلى علم المثلية الجنسية الموجود في أحد أسواق الرياض: "إن تلك الألوان تبعث برسالة مسمومة للأطفال".يشار إلى أن المثلية الجنسية هي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في المملكة العربية السعودية، وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت المملكة إنها طلبت من ديزني حذف "إشارات" لمجتمع المثليين والمتحولين جنسيا من فيلم "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ، وهو أحدث أفلام شركة مارفل، لكن ديزني رفضت ذلك، ولم يُعرض الفيلم في نهاية المطاف في دور السينما السعودية.في السياق ذاته، تعرض فيلم الرسوم المتحركة الجديد "لايتيير"، من إنتاج شركة "ديزني" الأمريكي، لحظر عرضه في دور العرض السينمائية التابعة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.وجاء قرار الحظر بسبب إدراج مشهد قبلة بين شخصيتين مثليتين نسائيتين في الفيلم، وكان تم حذفه من النسخة النهائية، لكن تمت إعادته إلى الفيلم بعد الضجة التي أحاطت ببيان من موظفي شركة "بيكسار"، والذي يتهم "ديزني" بفرض رقابة على "عاطفة علنية بين مثليي الجنس"، وفقا لموقع "هوليوود ريبورتر" الأمريكي.وأعلن مكتب التنظيم الإعلامي في الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين 13 يونيو/ حزيران الجاري، أن فيلم "لايتيير"، المقرر عرضه في 16 يونيو، لم يتم ترخيصه للعرض العام، بسبب "انتهاكه معايير محتوى وسائل الإعلام في الدولة"، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتي.وأكد المكتب الإماراتي التزام جميع الأفلام في دور السينما في الدولة بالمتابعة والتقييم قبل موعد عرضها للجمهور لضمان سلامة المحتوى المتداول وفق التصنيف العمري الملائم.

السعودية

العالم العربي, السعودية