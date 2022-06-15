https://arabic.sputniknews.com/20220615/السودان-ولاية-شمال-دارفور-تطالب-المنظمات-الدولية-بتدخل-عاجل-1063652582.html
السودان... ولاية شمال دارفور تطالب المنظمات الدولية بتدخل عاجل
السودان... ولاية شمال دارفور تطالب المنظمات الدولية بتدخل عاجل
طالبت ولاية شمال دارفور السودانية المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لإغاثة آلاف النازحين الفارين من النزاع القبلي بولاية غربي دارفور. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:52+0000
2022-06-15T13:52+0000
2022-06-15T13:52+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وقال موقع "سودان تربيون": إن مطالب ولاية شمال دارفور تأتي في ظل اعتزام السلطات السودانية نشر قوات عسكرية إضافية للحد من توتر الأوضاع.وأشار الموقع إلى أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت محليتي سرف عمره والسريف بني حسين الواقعتان بولاية شمال دارفور وصول آلاف الفارين من الاستهداف الذي طالهم في بلدة "كلبس" 100- كيلو متر شمال مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور.وتسبب الإقتتال القبلي الدامي في البلدة بين اثنيتي القمر والقبائل العربية في مقتل نحو 111 شخص من قبيلة القمر، بحسب إحصائية أعلن عنها المدير التنفيذي للمحلية عبد الرسول النور، بينما أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية "أوتشا” 125 قتيلا و50 ألف نازح.من جانبها، أفادت مصادر حكومية بولاية غرب دارفور بأن ضحايا القبائل العربية في هذه الأحداث بلغ نحو 24 قتيل و50 جريح جرى نقلهم لمستشفيات الجنينة.يذكر أن ولاية غرب دارفور تشهد نزاعات قبلية منذ ثلاثة أعوام تستخدم فيه الأطراف المتنازعة أسلحة متطورة تفوق العتاد الحربي المتوفر للقوات الحكومية هناك ما أودى بحياة أعداد كبيرة من المواطنين ونزوح الآلاف.وفي وقت سابق، قال وزير العدل السوداني محمد سعيد الحلو، إن بلاده ملتزمة بالانتقال السياسي السلمي وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك خلال لقائه برئيس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بسفراء المجموعتين الأفريقية والعربية، اليوم الأربعاء.وتناول اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في السودان ووقف الحرب وبناء سلام عادل وشامل ومستدام يتماشي مع اتفاق جوبا للسلام.وأضاف أن السودان ملتزم أيضا بإنهاء النزاعات ونبذ جميع أشكال العنف وتنفيذ مبدأ المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وتشكيل قوات مشتركة لحماية المدنيين في دارفور وتشجيع المصالحات القبلية والتعايش السلمي وتأمين العودة السلمية للنازحين داخليا واللاجئين في المناطق المتضررة من الحرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/الأمم-المتحدة-مقتل-100-شخص-خلال-اشتباكات-قبلية-في-دارفور-غربي-السودان-1063510523.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
السودان... ولاية شمال دارفور تطالب المنظمات الدولية بتدخل عاجل
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طالبت ولاية شمال دارفور السودانية المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لإغاثة آلاف النازحين الفارين من النزاع القبلي بولاية غربي دارفور.
وقال موقع "سودان تربيون
": إن مطالب ولاية شمال دارفور تأتي في ظل اعتزام السلطات السودانية نشر قوات عسكرية إضافية للحد من توتر الأوضاع.
وأشار الموقع إلى أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت محليتي سرف عمره والسريف بني حسين الواقعتان بولاية شمال دارفور وصول آلاف الفارين من الاستهداف الذي طالهم في بلدة "كلبس" 100- كيلو متر شمال مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور.
وتسبب الإقتتال القبلي الدامي في البلدة بين اثنيتي القمر والقبائل العربية في مقتل نحو 111 شخص من قبيلة القمر، بحسب إحصائية أعلن عنها المدير التنفيذي للمحلية عبد الرسول النور، بينما أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية "أوتشا” 125 قتيلا و50 ألف نازح.
من جانبها، أفادت مصادر حكومية بولاية غرب دارفور بأن ضحايا القبائل العربية في هذه الأحداث بلغ نحو 24 قتيل و50 جريح جرى نقلهم لمستشفيات الجنينة.
يذكر أن ولاية غرب دارفور تشهد نزاعات قبلية منذ ثلاثة أعوام تستخدم فيه الأطراف المتنازعة أسلحة متطورة تفوق العتاد الحربي المتوفر للقوات الحكومية هناك ما أودى بحياة أعداد كبيرة من المواطنين ونزوح الآلاف.
وفي وقت سابق، قال وزير العدل السوداني
محمد سعيد الحلو، إن بلاده ملتزمة بالانتقال السياسي السلمي وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وحسب وكالة الأنباء السودانية
، جاء ذلك خلال لقائه برئيس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بسفراء المجموعتين الأفريقية والعربية، اليوم الأربعاء.
وتناول اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في السودان ووقف الحرب وبناء سلام عادل وشامل ومستدام يتماشي مع اتفاق جوبا للسلام.
وأضاف أن السودان ملتزم أيضا بإنهاء النزاعات ونبذ جميع أشكال العنف وتنفيذ مبدأ المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وتشكيل قوات مشتركة لحماية المدنيين في دارفور
وتشجيع المصالحات القبلية والتعايش السلمي وتأمين العودة السلمية للنازحين داخليا واللاجئين في المناطق المتضررة من الحرب.