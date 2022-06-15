https://arabic.sputniknews.com/20220615/السيسي-يستقبل-رئيس-الأركان-الإماراتي-1063646577.html
السيسي يستقبل رئيس الأركان الإماراتي
السيسي يستقبل رئيس الأركان الإماراتي
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T12:56+0000
2022-06-15T12:56+0000
2022-06-15T12:56+0000
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، حضر اللقاء الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.وخلال اللقاء تم التوافق على استمرار تعزيز التنسيق والتشاور المنتظم بين مصر والإمارات فيما يتعلق بالتعاون العسكري والأمني، وذلك بالتكامل والتناغم مع مسيرة العلاقات الثنائية المتشعبة بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة، وبما يدعم كذلك أواصر التضامن العربي.وطلب السيسي نقل تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مؤكداً على العلاقات المصيرية بين مصر والإمارات، وما تمثله من ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره.بدوره، أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بتبادل الخبرات في المجال العسكري، إلى جانب مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.كما نقل تحيات وتقدير رئيس الإمارات محمد بن زايد للرئيس السيسي، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
السيسي يستقبل رئيس الأركان الإماراتي
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التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، حضر اللقاء الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.
وخلال اللقاء تم التوافق على استمرار تعزيز التنسيق والتشاور المنتظم بين مصر والإمارات
فيما يتعلق بالتعاون العسكري والأمني، وذلك بالتكامل والتناغم مع مسيرة العلاقات الثنائية المتشعبة بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة، وبما يدعم كذلك أواصر التضامن العربي.
وطلب السيسي
نقل تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مؤكداً على العلاقات المصيرية بين مصر والإمارات، وما تمثله من ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره.
بدوره، أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بتبادل الخبرات في المجال العسكري، إلى جانب مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
كما نقل تحيات وتقدير رئيس الإمارات محمد بن زايد
للرئيس السيسي، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.