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الصين تعلن استعدادها للرد بحزم على استفزازات "استقلال تايوان"
الصين تعلن استعدادها للرد بحزم على استفزازات "استقلال تايوان"
أعلن المتحدث باسم البر الرئيسي الصيني، ما شياو قوانغ، اليوم الأربعاء، أن البر الرئيسي سيرد بنشاط وحزم على أي "استفزازات من الانفصاليين الداعمين لما يسمى... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:07+0000
2022-06-15T11:07+0000
الصين
أخبار تايوان
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وقال قوانغ، إن "البر الرئيسي يلتزم بالمبادئ الأساسية لإعادة التوحيد السلمي وبمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، ومستعد للعمل بأقصى جهد لتحقيق هذه الغاية، ومع ذلك، فإن البر الرئيسي لن يسمح أبدا بفصل تايوان عن الصين"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأكد المتحدث على أن "التوترات بين جانبي مضيق تايوان ناتجة عن تواطؤ الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني مع قوى خارجية، بالإضافة إلى أجندات دول معينة لاحتواء الصين من خلال التلاعب بقضية تايوان".وحذر قوانغ من أنه إذا استمرت سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في إساءة تقدير الموقف ووصل استفزازها إلى "الحد الأقصى"، فإن البر الرئيسي لن يتردد في اتخاذ إجراءات لإحباط محاولاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/الصين-تحذر-أمريكا-سرا-مضيق-تايوان-لم-يعد-جزءا-من-المياه-الدولية-1063492084.html
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الصين, أخبار تايوان

الصين تعلن استعدادها للرد بحزم على استفزازات "استقلال تايوان"

11:07 GMT 15.06.2022
© AP Photo / Kin Cheungالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Kin Cheung
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أعلن المتحدث باسم البر الرئيسي الصيني، ما شياو قوانغ، اليوم الأربعاء، أن البر الرئيسي سيرد بنشاط وحزم على أي "استفزازات من الانفصاليين الداعمين لما يسمى استقلال تايوان".
وقال قوانغ، إن "البر الرئيسي يلتزم بالمبادئ الأساسية لإعادة التوحيد السلمي وبمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، ومستعد للعمل بأقصى جهد لتحقيق هذه الغاية، ومع ذلك، فإن البر الرئيسي لن يسمح أبدا بفصل تايوان عن الصين"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
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وأكد المتحدث على أن "التوترات بين جانبي مضيق تايوان ناتجة عن تواطؤ الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني مع قوى خارجية، بالإضافة إلى أجندات دول معينة لاحتواء الصين من خلال التلاعب بقضية تايوان".
وحذر قوانغ من أنه إذا استمرت سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في إساءة تقدير الموقف ووصل استفزازها إلى "الحد الأقصى"، فإن البر الرئيسي لن يتردد في اتخاذ إجراءات لإحباط محاولاتها.
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