https://arabic.sputniknews.com/20220615/الطيران-الروسي-يدمر-محطة-رادار-ومنظومة-صواريخ-دفاع-جوي-من-طراز-بوك---أم1--1063635246.html
الطيران الروسي يدمر محطة رادار ومنظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "بوك - أم1"
الطيران الروسي يدمر محطة رادار ومنظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "بوك - أم1"
أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، بأن الطيران الروسي، بواسطة صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة، نجح في تدمير... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:04+0000
2022-06-15T11:04+0000
2022-06-15T11:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وتابع كوناشينكوف في إحاطته: "كما تم تدمير منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "بوك-إم 1" بالقرب من مدينة سوليدار في مقاطعة دونيتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى مستودعات ذخيرة في منطقتي غورسكوي وفيركنكامينسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأيضا مركزي قيادة تابعين للقوات المسلحة لأوكرانيا، ومركز اتصال قرب قريتي بيريزدنوي وإيفانو- دارييفكا التابعتين لمقاطعة دونيتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية".يذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قوميا، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدى ثماني سنوات.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". لهذا، حسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط ، واعتبارا من 25 مارس ، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وأن الهدف الرئيسي لدى الإدارة العسكرية الروسية يبقى تحرير دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الدفاع-الروسية-القوات-الصاروخية-تدمر-مخزن-ذخيرة-غربية-في-لفوف-وتسقط-مقاتلة-أوكرانية-وطائرات-مسيرة-1063622637.html
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روسيا
الطيران الروسي يدمر محطة رادار ومنظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "بوك - أم1"
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أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، بأن الطيران الروسي، بواسطة صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة، نجح في تدمير رادار مراقبة المجال الجوي بالقرب من مدينة ليزيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وتابع كوناشينكوف في إحاطته: "كما تم تدمير منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "بوك-إم 1" بالقرب من مدينة سوليدار في مقاطعة دونيتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى مستودعات ذخيرة في منطقتي غورسكوي وفيركنكامينسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأيضا مركزي قيادة تابعين للقوات المسلحة لأوكرانيا، ومركز اتصال قرب قريتي بيريزدنوي وإيفانو- دارييفكا التابعتين لمقاطعة دونيتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية".
يذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قوميا، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدى ثماني سنوات.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". لهذا، حسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط
، واعتبارا من 25 مارس ، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وأن الهدف الرئيسي لدى الإدارة العسكرية الروسية يبقى تحرير دونباس.