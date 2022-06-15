عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220615/العثور-على-ثعبان-ضخم-في-مترو-سانت-بطرسبرغ-فيديو-1063634448.html
العثور على ثعبان ضخم في مترو سانت بطرسبرغ... فيديو
العثور على ثعبان ضخم في مترو سانت بطرسبرغ... فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ثعبانا ضخما بين الركاب في ميترو الأنفاق في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T10:50+0000
2022-06-15T10:52+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059958189_0:167:2826:1757_1920x0_80_0_0_51f8757c637376c63818e591217b1d44.jpg
وكتب أحد المغردين على مةقع تويتر: "تصرف الثعبان بشكل لائق قدر الإمكان، ولم يزعج أي شخص".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059958189_131:0:2695:1923_1920x0_80_0_0_024c4634a533b9b889ed8ccec7a58249.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

العثور على ثعبان ضخم في مترو سانت بطرسبرغ... فيديو

10:50 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 15.06.2022)
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورأشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022
أشخاص في مترو موسكو، بعد رفع قيود كورونا المتعلقة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موسكو، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ثعبانا ضخما بين الركاب في ميترو الأنفاق في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.
وكتب أحد المغردين على مةقع تويتر: "تصرف الثعبان بشكل لائق قدر الإمكان، ولم يزعج أي شخص".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала