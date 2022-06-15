https://arabic.sputniknews.com/20220615/العثور-على-ثعبان-ضخم-في-مترو-سانت-بطرسبرغ-فيديو-1063634448.html
العثور على ثعبان ضخم في مترو سانت بطرسبرغ... فيديو
العثور على ثعبان ضخم في مترو سانت بطرسبرغ... فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ثعبانا ضخما بين الركاب في ميترو الأنفاق في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T10:50+0000
2022-06-15T10:50+0000
2022-06-15T10:52+0000
نادي الفيديو
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وكتب أحد المغردين على مةقع تويتر: "تصرف الثعبان بشكل لائق قدر الإمكان، ولم يزعج أي شخص".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
العثور على ثعبان ضخم في مترو سانت بطرسبرغ... فيديو
10:50 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ثعبانا ضخما بين الركاب في ميترو الأنفاق في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.
وكتب أحد المغردين على مةقع تويتر: "تصرف الثعبان بشكل لائق قدر الإمكان، ولم يزعج أي شخص".