https://arabic.sputniknews.com/20220615/العراق-يوقع-مذكرة-تفاهم-مع-السعودية-تتعلق-بالربط-الكهربائي-1063643110.html
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع السعودية تتعلق بالربط الكهربائي
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع السعودية تتعلق بالربط الكهربائي
قالت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، إن العمل قد بدأ على تأسيس محطات الربط مع السعودية وتحديد مسارات الخطوط الناقلة. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T12:01+0000
2022-06-15T12:01+0000
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وأشار المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "الوزارة تؤسس وتعمل على جاهزية المحطات لإنشاء الربط ما بين العراق والسعودية"، مضيفا أن "العراق وقع على مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي تتعلق بالربط الكهربائي، وهنالك اجتماعات دورية قطعت فيها الوزارة أشوطا مهمة للمضي بالربط"، موضحا أنه "تم تحديد المسارات التي سيكون من خلالها إنشاء خطوط الربط بين البلدين، فضلا عن تحديد المحطات المستقبلية لنقاط الربط".وقال موسى إن "الغاية الأساسية من مشاريع الربط الكهربائي هي الجاهزية والاستقرارية للشبكة الكهربائية، وإدخال العراق بموجب مشاريع الربط إلى سوق الطاقة سواء أكان عربيا أم خليجيا أم عالميا، إضافة إلى جعل العراق بموجب مشاريع الربط عضوا مهما بسوق الطاقة لتحقيق الاستقرارية للشبكة، وأيضا، أن يكون العراق بالأيام المقبلة حافظا وممررا للطاقة".وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أعلن أمس الثلاثاء، الموافقة على مذكرة التفاهم مع العراق في مجال الربط الكهربائي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/مقتل-طفل-وإصابة-4-أشخاص-إثر-قصف-تركي-استهدف-مواقع-في-سنجار-شمالي-العراق-1063638206.html
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العالم العربي, العراق, السعودية
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع السعودية تتعلق بالربط الكهربائي
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قالت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، إن العمل قد بدأ على تأسيس محطات الربط مع السعودية وتحديد مسارات الخطوط الناقلة.
وأشار المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "الوزارة تؤسس وتعمل على جاهزية المحطات لإنشاء الربط ما بين العراق والسعودية"، مضيفا أن "العراق وقع على مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي تتعلق بالربط الكهربائي، وهنالك اجتماعات دورية قطعت فيها الوزارة أشوطا مهمة للمضي بالربط"، موضحا أنه "تم تحديد المسارات التي سيكون من خلالها إنشاء خطوط الربط بين البلدين، فضلا عن تحديد المحطات المستقبلية لنقاط الربط".
وقال موسى إن "الغاية الأساسية من مشاريع الربط الكهربائي هي الجاهزية والاستقرارية للشبكة الكهربائية، وإدخال العراق بموجب مشاريع الربط إلى سوق الطاقة سواء أكان عربيا أم خليجيا أم عالميا، إضافة إلى جعل العراق بموجب مشاريع الربط عضوا مهما بسوق الطاقة لتحقيق الاستقرارية للشبكة، وأيضا، أن يكون العراق بالأيام المقبلة حافظا وممررا للطاقة".
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أعلن أمس الثلاثاء، الموافقة على مذكرة التفاهم مع العراق في مجال الربط الكهربائي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية
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