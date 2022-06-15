عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الفخامة-والبساطة-المشاركون-في-منتدى-بطرسبورغ-يطلعون-على-أحدث-سفينة-نهرية-من-صنع-روسي-1063643221.html
الفخامة والبساطة.. المشاركون في منتدى بطرسبورغ يطلعون على أحدث سفينة نهرية من صنع روسي
الفخامة والبساطة.. المشاركون في منتدى بطرسبورغ يطلعون على أحدث سفينة نهرية من صنع روسي
قدمت روسيا آخر إبداعاتها في مجال السفن النهرية إلى المشاركين في اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T12:03+0000
2022-06-15T12:31+0000
روسيا
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1063642423_0:297:3113:2048_1920x0_80_0_0_3d211414104273d45913ca2188f85c68.jpg
وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، عن مزايا سفينة "سوتاليا"، إن لها أقل غاطس ممكن، ويمكنها أن تعمل بمحرك الديزل أو المحرك الغازي أو المحرك الكهربائي، أي أنها سفينة خضراء لا تضر البيئة.وأشار إلى أنه يمكن استخدام سفينة "سوتاليا" لنقل المسافرين والسياح.وأشاد مدير صناعة السفن الروسية، أليكسي راخمانوف، بجمال سفينة "سوتاليا" وقدراتها، وأشار إلى أن سفينة "سوتاليا" واحدة من السفن الجديدة، المتميزة، التي تصنعها روسيا لتحل محل السفن التي رأت النور في زمن الاتحاد السوفيتي. وأكد "أننا مستعدون لتنظيم إنتاج السفن النهرية الجديدة".مواصفات سفينة "سوتاليا"الطول: 17.5 متر.العرض: 3.3 متر.الغاطس: 0.5 متر.الإزاحة المائية: 12 طنا.قوة المحرك: 230 كيلو واط.عدد الركاب: 30 شخصا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1063642423_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_67e5331c5b644e5b5e75e7f09bf9b3be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

الفخامة والبساطة.. المشاركون في منتدى بطرسبورغ يطلعون على أحدث سفينة نهرية من صنع روسي

12:03 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 12:31 GMT 15.06.2022)
© Sputnik . Алексей Даничев / الذهاب إلى بنك الصورمهرجان كاسحات الجليد في بطرسبورغ
مهرجان كاسحات الجليد في بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Алексей Даничев
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قدمت روسيا آخر إبداعاتها في مجال السفن النهرية إلى المشاركين في اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، عن مزايا سفينة "سوتاليا"، إن لها أقل غاطس ممكن، ويمكنها أن تعمل بمحرك الديزل أو المحرك الغازي أو المحرك الكهربائي، أي أنها سفينة خضراء لا تضر البيئة.
وأشار إلى أنه يمكن استخدام سفينة "سوتاليا" لنقل المسافرين والسياح.
وأشاد مدير صناعة السفن الروسية، أليكسي راخمانوف، بجمال سفينة "سوتاليا" وقدراتها، وأشار إلى أن سفينة "سوتاليا" واحدة من السفن الجديدة، المتميزة، التي تصنعها روسيا لتحل محل السفن التي رأت النور في زمن الاتحاد السوفيتي. وأكد "أننا مستعدون لتنظيم إنتاج السفن النهرية الجديدة".
مواصفات سفينة "سوتاليا"
الطول: 17.5 متر.
العرض: 3.3 متر.
الغاطس: 0.5 متر.
الإزاحة المائية: 12 طنا.
قوة المحرك: 230 كيلو واط.
عدد الركاب: 30 شخصا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала