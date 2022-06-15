https://arabic.sputniknews.com/20220615/الفخامة-والبساطة-المشاركون-في-منتدى-بطرسبورغ-يطلعون-على-أحدث-سفينة-نهرية-من-صنع-روسي-1063643221.html
الفخامة والبساطة.. المشاركون في منتدى بطرسبورغ يطلعون على أحدث سفينة نهرية من صنع روسي
الفخامة والبساطة.. المشاركون في منتدى بطرسبورغ يطلعون على أحدث سفينة نهرية من صنع روسي
قدمت روسيا آخر إبداعاتها في مجال السفن النهرية إلى المشاركين في اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T12:03+0000
2022-06-15T12:03+0000
2022-06-15T12:31+0000
روسيا
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1063642423_0:297:3113:2048_1920x0_80_0_0_3d211414104273d45913ca2188f85c68.jpg
وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، عن مزايا سفينة "سوتاليا"، إن لها أقل غاطس ممكن، ويمكنها أن تعمل بمحرك الديزل أو المحرك الغازي أو المحرك الكهربائي، أي أنها سفينة خضراء لا تضر البيئة.وأشار إلى أنه يمكن استخدام سفينة "سوتاليا" لنقل المسافرين والسياح.وأشاد مدير صناعة السفن الروسية، أليكسي راخمانوف، بجمال سفينة "سوتاليا" وقدراتها، وأشار إلى أن سفينة "سوتاليا" واحدة من السفن الجديدة، المتميزة، التي تصنعها روسيا لتحل محل السفن التي رأت النور في زمن الاتحاد السوفيتي. وأكد "أننا مستعدون لتنظيم إنتاج السفن النهرية الجديدة".مواصفات سفينة "سوتاليا"الطول: 17.5 متر.العرض: 3.3 متر.الغاطس: 0.5 متر.الإزاحة المائية: 12 طنا.قوة المحرك: 230 كيلو واط.عدد الركاب: 30 شخصا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1063642423_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_67e5331c5b644e5b5e75e7f09bf9b3be.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
الفخامة والبساطة.. المشاركون في منتدى بطرسبورغ يطلعون على أحدث سفينة نهرية من صنع روسي
12:03 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 12:31 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
قدمت روسيا آخر إبداعاتها في مجال السفن النهرية إلى المشاركين في اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، عن مزايا سفينة "سوتاليا"، إن لها أقل غاطس ممكن، ويمكنها أن تعمل بمحرك الديزل أو المحرك الغازي أو المحرك الكهربائي، أي أنها سفينة خضراء لا تضر البيئة.
وأشار إلى أنه يمكن استخدام سفينة "سوتاليا" لنقل المسافرين والسياح.
وأشاد مدير صناعة السفن الروسية، أليكسي راخمانوف، بجمال سفينة "سوتاليا" وقدراتها، وأشار إلى أن سفينة "سوتاليا" واحدة من السفن الجديدة، المتميزة، التي تصنعها روسيا لتحل محل السفن التي رأت النور في زمن الاتحاد السوفيتي. وأكد "أننا مستعدون لتنظيم إنتاج السفن النهرية الجديدة".
قوة المحرك: 230 كيلو واط.