https://arabic.sputniknews.com/20220615/الفيدرالي-الأمريكي-يرفع-سعر-الفائدة-بمقدار-هو-الأكبر-منذ-28-عاما-1063671189.html
الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمقدار هو الأكبر منذ 28 عاما
الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمقدار هو الأكبر منذ 28 عاما
رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، سعر الفائدة، اليوم الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ 1994، وذلك لمواجهة التضخم الذي بلغ أعلى... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T18:14+0000
2022-06-15T18:14+0000
2022-06-15T18:37+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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وقالت وكالة "رويترز": رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية اليوم الأربعاء لوقف الارتفاع المضطرب في التضخم وتوقع تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة في الأشهر المقبلة".فيما قالت قناة "CNBC: أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أو 0.75 نقطة مئوية. ويمثل هذا أكبر زيادة في المعدل منذ 28 عاما".وأضافت أنه بذلك "يصل معدل الفائدة على الأموال إلى نطاق من 1.5% إلى 1.75%"، وتم الإعلان عن قرار رفع أسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تقدما ضئيلا في مواجهة التضخم.وفي مايو/آيار الماضي، رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2000 بمقدار نصف نقطة ليصل إلى 1%.وفي شهر مارس/آذار الماضي، رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 0.25% إلى 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ 2018، للسيطرة على التضخم.وفي مايو الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بشكل غير متوقع ليبلغ 8.6%، في أعلى مستوى منذ 40 عاما.ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما.وأواخر أبريل/نيسان، أعلن البنك المركزي الأمريكي أن التضخم في مارس/آذار الماضي ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بمارس 2021، وهي أعلى زيادة سنوية في الأربعين عاما الماضية.وقالت شبكة "سي إن إن" إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس للتضخم) ارتفع 6.6% في 12 شهرا حتى مارس المنصرم، وهي أكبر زيادة منذ عام 1982 وبارتفاع من معدل فبراير/شباط الماضي البالغ 6.3%.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/البنك-المركزي-الأمريكي-يعلن-عن-أكبر-رفع-لسعر-الفائدة-منذ-عام-2000-1061854277.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمقدار هو الأكبر منذ 28 عاما
18:14 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 18:37 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، سعر الفائدة، اليوم الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ 1994، وذلك لمواجهة التضخم الذي بلغ أعلى معدلاته منذ 40 عاما.
وقالت وكالة "رويترز
":
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية اليوم الأربعاء لوقف الارتفاع المضطرب في التضخم وتوقع تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة في الأشهر المقبلة".
فيما قالت قناة "CNBC
: أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أو 0.75 نقطة مئوية. ويمثل هذا أكبر زيادة في المعدل منذ 28 عاما".
وأضافت أنه بذلك "يصل معدل الفائدة على الأموال إلى نطاق من 1.5% إلى 1.75%"، وتم الإعلان عن قرار رفع أسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تقدما ضئيلا في مواجهة التضخم.
وفي مايو/آيار الماضي، رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2000 بمقدار نصف نقطة ليصل إلى 1%.
وفي شهر مارس/آذار الماضي، رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة
0.25% إلى 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ 2018، للسيطرة على التضخم.
وفي مايو الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بشكل غير متوقع ليبلغ 8.6%، في أعلى مستوى منذ 40 عاما.
ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما.
وأواخر أبريل/نيسان، أعلن البنك المركزي الأمريكي أن التضخم
في مارس/آذار الماضي ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بمارس 2021، وهي أعلى زيادة سنوية في الأربعين عاما الماضية.
وقالت شبكة "سي إن إن" إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس للتضخم) ارتفع 6.6% في 12 شهرا حتى مارس المنصرم، وهي أكبر زيادة منذ عام 1982 وبارتفاع من معدل فبراير/شباط الماضي البالغ 6.3%.