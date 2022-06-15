https://arabic.sputniknews.com/20220615/الكرملين-لا-جدوى-حاليا-للحديث-عن-نتائج-قمة-جنيف-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1063678312.html

الكرملين: لا جدوى حاليا للحديث عن نتائج قمة جنيف بين روسيا والولايات المتحدة

الكرملين: لا جدوى حاليا للحديث عن نتائج قمة جنيف بين روسيا والولايات المتحدة

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه لا جدوى حاليًا للحديث عن نتائج القمة الروسية الأمريكية التي عقدت قبل عام في جنيف، حيث وصلت العلاقات حاليا بين... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T23:14+0000

2022-06-15T23:14+0000

2022-06-15T23:14+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إن نتائج القمة "لم تفقد قيمتها فقط، بل من الواضح أيضًا أن الحديث عن تلك النتائج لا جدوى منه، لأن العلاقات حاليا بالفعل في مستوى الصفر".كان بيسكوف صرح، أمس الأربعاء، بأن الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة ضروري، وهو سيتواصل، لكن يجب أن يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والأمن غير القابل للتجزئة وعلى أساس المنفعة المتبادلة.وقال بيسكوف للصحفيين: "التواصل ضروري. وفي المستقبل، لا يزال يتعين علينا التواصل، في كل الأحوال. أميركا لن تذهب إلى أي مكان، وأوروبا لن تذهب إلى أي مكان، لذا بطريقة ما سيتعين علينا التواصل معهم. ولكن سيكون تواصلًا قائمًا فقط على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم قابلية الأمن للتجزئة ومراعاة الاهتمامات المشتركة والمنفعة المتبادلة فقط".وأضاف، بأنه في هذه المبادئ تكمن آمال جديدة "لكن آفاق هذا ليست في المستقبل القريب".وفي وقت سابق، أشار بيسكوف إلى أن العودة إلى روح "جنيف" بالكاد ممكنة، وقد تكون هناك آمال جديدة وأسلوب جديد للتواصل.وأعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، قبل ذلك، أنه لا توجد اليوم خلفية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين روسيا والولايات المتحدة.

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