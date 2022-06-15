https://arabic.sputniknews.com/20220615/الكرملين-لا-يعتقد-أن-عملية-تركيا-الجديدة-في-سوريا-ستساهم-في-استقرار-وأمن-هذا-البلد--1063632545.html

الكرملين لا يعتقد أن عملية تركيا الجديدة في سوريا ستساهم في استقرار وأمن هذا البلد

الكرملين لا يعتقد أن عملية تركيا الجديدة في سوريا ستساهم في استقرار وأمن هذا البلد

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين لا يعتقد أن عملية تركيا الجديدة في سوريا ستساهم في استقرار وأمن هذا البلد. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T10:13+0000

2022-06-15T10:13+0000

2022-06-15T10:13+0000

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع تصريحات في وسائل الإعلام التركية حول نية تنفيذ عملية ضد الأكراد: "لا نعتقد أن هذه العملية الخاصة ستساهم في استقرار وأمن الجمهورية السورية".وأكد بيسكوف أن الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة ضروري لكن يجب أن يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والأمن غير القابل للتجزئة على أساس المنفعة المتبادلة.وأضاف: "التواصل ضروري. في المستقبل، لا يزال يتعين علينا التواصل. أمريكا لن تذهب إلى أي مكان، وأوروبا لن تذهب إلى أي مكان، لذا بطريقة ما سيتعين علينا التواصل معهم. ولكن سيكون تواصلًا قائمًا فقط على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم قابلية الأمن للتجزئة ومراعاة الاهتمامات المشتركة والمنفعة المتبادلة فقط".

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روسيا