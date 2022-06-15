https://arabic.sputniknews.com/20220615/الكرملين-لا-يعتقد-أن-عملية-تركيا-الجديدة-في-سوريا-ستساهم-في-استقرار-وأمن-هذا-البلد--1063632545.html
الكرملين لا يعتقد أن عملية تركيا الجديدة في سوريا ستساهم في استقرار وأمن هذا البلد
الكرملين لا يعتقد أن عملية تركيا الجديدة في سوريا ستساهم في استقرار وأمن هذا البلد
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين لا يعتقد أن عملية تركيا الجديدة في سوريا ستساهم في استقرار وأمن هذا البلد. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T10:13+0000
2022-06-15T10:13+0000
2022-06-15T10:13+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع تصريحات في وسائل الإعلام التركية حول نية تنفيذ عملية ضد الأكراد: "لا نعتقد أن هذه العملية الخاصة ستساهم في استقرار وأمن الجمهورية السورية".وأكد بيسكوف أن الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة ضروري لكن يجب أن يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والأمن غير القابل للتجزئة على أساس المنفعة المتبادلة.وأضاف: "التواصل ضروري. في المستقبل، لا يزال يتعين علينا التواصل. أمريكا لن تذهب إلى أي مكان، وأوروبا لن تذهب إلى أي مكان، لذا بطريقة ما سيتعين علينا التواصل معهم. ولكن سيكون تواصلًا قائمًا فقط على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم قابلية الأمن للتجزئة ومراعاة الاهتمامات المشتركة والمنفعة المتبادلة فقط".
https://arabic.sputniknews.com/20220604/أردوغان-تركيا-ستجري-عمليات-عسكرية-جديدة-في-سوريا-لضمان-الأمن-على-الحدود-الجنوبية--1063064826.html
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روسيا
الكرملين لا يعتقد أن عملية تركيا الجديدة في سوريا ستساهم في استقرار وأمن هذا البلد
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين لا يعتقد أن عملية تركيا الجديدة في سوريا ستساهم في استقرار وأمن هذا البلد.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع تصريحات في وسائل الإعلام التركية حول نية تنفيذ عملية ضد الأكراد: "لا نعتقد أن هذه العملية الخاصة ستساهم في استقرار وأمن الجمهورية السورية".
وأكد بيسكوف أن الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة ضروري لكن يجب أن يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والأمن غير القابل للتجزئة على أساس المنفعة المتبادلة.
وأضاف: "التواصل ضروري. في المستقبل، لا يزال يتعين علينا التواصل. أمريكا لن تذهب إلى أي مكان، وأوروبا لن تذهب إلى أي مكان، لذا بطريقة ما سيتعين علينا التواصل معهم. ولكن سيكون تواصلًا قائمًا فقط على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم قابلية الأمن للتجزئة ومراعاة الاهتمامات المشتركة والمنفعة المتبادلة فقط".