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https://arabic.sputniknews.com/20220615/الكرملين-لا-يوجد-حديث-عن-الاعتراف-بسلطات-أفغانستان-1063635123.html
الكرملين: لا يوجد حديث عن الاعتراف بسلطات أفغانستان
الكرملين: لا يوجد حديث عن الاعتراف بسلطات أفغانستان
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد حديث عن الاعتراف بسلطات أفغانستان حتى الآن وهناك العديد من الأسئلة ولا... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:02+0000
2022-06-15T11:02+0000
روسيا
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وجاء تعليق بيسكوف للصحفيين، ردًا على قدوم وفد رسمي رفيع من "طالبان" الأفغانية إلى فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: "حتى الآن، لا يوجد حديث عن ذلك في الوقت الحالي".وأضاف قائلا: " لقد تحدثنا عن هذا عدة مرات لا جدوى من عمل أي تنبؤات. هناك العديد من المشاكل ذات الطابع الإنساني، والتي تلزم العديد من الدول بالدخول في اتصالات معينة".وتتفاوض أفغانستان مع روسيا بشأن التجارة الحرة لتصدير المعادن حسبما ذكر مسؤول أفغاني. وقال محمد يونس حسين نائب رئيس غرفة التجارة الأفغانية، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن بلاده تتفاوض مع روسيا بشأن تصدير المعادن والفواكه.وتابع حسين لوكالة "سبوتنيك": "قبل عشرة إلى عشرين يوما، جاء رجال أعمال روس إلى أفغانستان، ونحن الآن نتفاوض بشأن تصدير القمح والزجاج والأخشاب".وأضاف: "نود أيضا مناقشة التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع الحكومة الروسية من أجل تصدير الفواكه المجففة والفواكه الطازجة من أفغانستان وكذلك المعادن".
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الكرملين: لا يوجد حديث عن الاعتراف بسلطات أفغانستان

11:02 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد حديث عن الاعتراف بسلطات أفغانستان حتى الآن وهناك العديد من الأسئلة ولا جدوى من وضع توقعات.
وجاء تعليق بيسكوف للصحفيين، ردًا على قدوم وفد رسمي رفيع من "طالبان" الأفغانية إلى فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: "حتى الآن، لا يوجد حديث عن ذلك في الوقت الحالي".
وأضاف قائلا: " لقد تحدثنا عن هذا عدة مرات لا جدوى من عمل أي تنبؤات. هناك العديد من المشاكل ذات الطابع الإنساني، والتي تلزم العديد من الدول بالدخول في اتصالات معينة".
وتتفاوض أفغانستان مع روسيا بشأن التجارة الحرة لتصدير المعادن حسبما ذكر مسؤول أفغاني.
وقال محمد يونس حسين نائب رئيس غرفة التجارة الأفغانية، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن بلاده تتفاوض مع روسيا بشأن تصدير المعادن والفواكه.
وتابع حسين لوكالة "سبوتنيك": "قبل عشرة إلى عشرين يوما، جاء رجال أعمال روس إلى أفغانستان، ونحن الآن نتفاوض بشأن تصدير القمح والزجاج والأخشاب".
وأضاف: "نود أيضا مناقشة التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع الحكومة الروسية من أجل تصدير الفواكه المجففة والفواكه الطازجة من أفغانستان وكذلك المعادن".
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