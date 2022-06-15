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اللاعب الكويتي بدر المطوع يصبح عميد لاعبي العالم
اللاعب الكويتي بدر المطوع يصبح عميد لاعبي العالم
أصبح اللاعب الكوتي، بدر المطوع، كابتن المنتخب الوطني لكرة القدم، عميد لاعبي العالم. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T14:54+0000
2022-06-15T14:54+0000
رياضة
أخبار الكويت اليوم
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جاء ذلك بعد خوض اللاعب بدر بالمطوع، مباراته الدولية رقم 196، أمس الثلاثاء، ضد المنتخب الأردني في تصفيات كأس آسيا، بحسب موقع "جول" الرياض.وكشف الحساب الرسمي، لكأس العالم باللغة العربية عبر موقع "تويتر"، أن المطوع البالغ من العمر 37 عاما، هو اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ.يشار إلى بدر المطوع، تخطى رقم الماليزي سه تشين آن، 195 مباراة، فيما جاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المرتبة الثالثة، بـ189 مباراة دولية.
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رياضة, أخبار الكويت اليوم

اللاعب الكويتي بدر المطوع يصبح عميد لاعبي العالم

14:54 GMT 15.06.2022
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لاعب كرة القدم الروسي ألكسندر ساميدوف يستعد لضربة ركنية، خلال مباراة مرحلة المجموعة 1/8 بين روسيا وإسبانيا، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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أصبح اللاعب الكوتي، بدر المطوع، كابتن المنتخب الوطني لكرة القدم، عميد لاعبي العالم.
جاء ذلك بعد خوض اللاعب بدر بالمطوع، مباراته الدولية رقم 196، أمس الثلاثاء، ضد المنتخب الأردني في تصفيات كأس آسيا، بحسب موقع "جول" الرياض.
وكشف الحساب الرسمي، لكأس العالم باللغة العربية عبر موقع "تويتر"، أن المطوع البالغ من العمر 37 عاما، هو اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ.
يشار إلى بدر المطوع، تخطى رقم الماليزي سه تشين آن، 195 مباراة، فيما جاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المرتبة الثالثة، بـ189 مباراة دولية.
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