https://arabic.sputniknews.com/20220615/الناتو-أمريكا-نشرت-30-ألف-جندي-في-أوروبا-منذ-24-فبراير-1063659318.html
"الناتو": أمريكا نشرت 30 ألف جندي في أوروبا منذ 24 فبراير
"الناتو": أمريكا نشرت 30 ألف جندي في أوروبا منذ 24 فبراير
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن الولايات عززت تواجدها العسكري في أوروبا بنسبة 30% تقريبا، منذ 24 فبراير/ شباط... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T15:03+0000
2022-06-15T15:03+0000
2022-06-15T15:03+0000
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي: "منذ "الغزو" ضاعفت ألمانيا وجودها في ليتوانيا، وضاعفت المملكة المتحدة وجودها في إستونيا".وأوضح ان "الولايات المتحدة زادت من تواجدها في أوروبا بنسبة 30% ليرتفع عدد قواتها من 70 ألف جندي تقريبا إلى أكثر من 100 جندي".بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، ومنذ ذلك الحين تزود واشنطن وحلفاؤها الغربيون كييف بالأسلحة.كما تضغط هذه الدول على موسكو بفرض عقوبات بما في ذلك في مجال إمدادات الطاقة والغذاء، ما أدى إلى زيادة الأسعار في جميع أنحاء العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/تركيا-ترفض-عرض-الناتو-لإجراء-محادثات-ثلاثية-مع-فنلندا-والسويد-1063651525.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
"الناتو": أمريكا نشرت 30 ألف جندي في أوروبا منذ 24 فبراير
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن الولايات عززت تواجدها العسكري في أوروبا بنسبة 30% تقريبا، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي: "منذ "الغزو" ضاعفت ألمانيا وجودها في ليتوانيا، وضاعفت المملكة المتحدة وجودها في إستونيا".
وأوضح ان "الولايات المتحدة
زادت من تواجدها في أوروبا بنسبة 30% ليرتفع عدد قواتها من 70 ألف جندي تقريبا إلى أكثر من 100 جندي".
بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، ومنذ ذلك الحين تزود واشنطن وحلفاؤها الغربيون كييف بالأسلحة.
كما تضغط هذه الدول على موسكو بفرض عقوبات بما في ذلك في مجال إمدادات الطاقة والغذاء، ما أدى إلى زيادة الأسعار في جميع أنحاء العالم.