https://arabic.sputniknews.com/20220615/الناتو-يعتزم-تقديم-أسلحة-ثقيلة-إلى-أوكرانيا-1063632014.html
الناتو يعتزم تقديم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا
الناتو يعتزم تقديم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن الحلف يعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، من أجل التصدي للقوات الروسية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T10:01+0000
2022-06-15T10:01+0000
2022-06-15T10:28+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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أمستردام - سبوتنيك. جاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو، أكد فيها أنه "يجب تعزيز قوة الناتو في ظل التهديدات العالمية الحالية، سنجتمع مع وزراء دفاع جورجيا وأوكرانيا والسويد وفنلندا، وسنعلن عن تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية عبر إمدادها بأسلحة ثقيلة".وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف يعمل على تعزيز دفاعاته وتواجده في شرق أوروبا، مشددا على أهمية زيادة الاستثمار في المجال الدفاعي في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.وأعرب الأمين العام لحلف الناتو عن تطلعه للاجتماع مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال قمة الحلف المزمع عقدها نهاية هذا الشهر في مدريد.
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روسيا
الناتو يعتزم تقديم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا
10:01 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 10:28 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن الحلف يعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، من أجل التصدي للقوات الروسية.
أمستردام - سبوتنيك
. جاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو، أكد فيها أنه "يجب تعزيز قوة الناتو في ظل التهديدات العالمية الحالية، سنجتمع مع وزراء دفاع جورجيا وأوكرانيا والسويد وفنلندا، وسنعلن عن تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية عبر إمدادها بأسلحة ثقيلة".
وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف يعمل على تعزيز دفاعاته وتواجده في شرق أوروبا، مشددا على أهمية زيادة الاستثمار في المجال الدفاعي في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
وتابع ستولتنبرغ: "أشدد على أهمية التواصل المستمر مع أوكرانيا حول نوعية الأسلحة المطلوبة وعددها لتعزيز قدراتها".
وأعرب الأمين العام لحلف الناتو عن تطلعه للاجتماع مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال قمة الحلف المزمع عقدها نهاية هذا الشهر في مدريد.