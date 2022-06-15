https://arabic.sputniknews.com/20220615/اليمن-مقتل-صحافي-إثر-تفجير-استهدف-سيارته-في-عدن-1063677236.html
اليمن... مقتل صحافي إثر تفجير استهدف سيارته في عدن
اليمن... مقتل صحافي إثر تفجير استهدف سيارته في عدن
لقي صحافي يمني، حتفه، اليوم الأربعاء، إثر انفجار استهدفه في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T21:29+0000
2022-06-15T21:29+0000
2022-06-15T21:29+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة الصحفي صابر نعمان الحيدري أثناء مروره في منطقة كابوتا بمديرية المنصورة، ما أدى إلى مقتله وإصابة آخرين.وأضاف أن العبوة الناسفة كانت مزروعة في وقت سابق بسيارة الصحافي الذي يعمل مراسلاً لإحدى وسائل الإعلام الأجنبية، ويعتقد أنه قد تم تفجيرها عن بعد.وتعد جريمة الاغتيال هي الثانية من نوعها التي تستهدف إعلامياً في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، إذ انفجرت في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عبوة ناسفة في سيارة المصورة الصحافية رشا الحرازي وزوجها المراسل الصحافي محمود أمين العتمي، خلال تواجدهما في مديرية خورمكسر شرق عدن، وأسفرت عن مقتلها وجنينها وإصابة العتمي بجراح بليغة.وفي 26 أيار/مايو الماضي، سقط 38 مدنياً بين قتيل وجريح إثر انفجار قنبلة في سوق السمك بمديرية الشيخ عثمان شمال عدن، سبق ذلك منتصف الشهر ذاته، هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكب رئيس عمليات المنطقة صص ض. ض ض العسكرية الرابعة في الجيش اليمني، العميد الركن صالح علي حسن، أثناء مروره في مديرية المعلا بمدينة عدن.ولقي خمسة وخمسون صحفياً وعاملاً إعلامياً مصرعهم في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وفقاً لبيانات اليونسكو، وهو أدنى عدد سنوي للوفيات منذ أكثر من عقد.
https://arabic.sputniknews.com/20171212/مقتل-4-صحفيين-يمنيين-بعد-احتجازهم-من-قبل-أنصار-الله-1028350034.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن
اليمن... مقتل صحافي إثر تفجير استهدف سيارته في عدن
تابعنا عبر
لقي صحافي يمني، حتفه، اليوم الأربعاء، إثر انفجار استهدفه في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة الصحفي صابر نعمان الحيدري أثناء مروره في منطقة كابوتا بمديرية المنصورة، ما أدى إلى مقتله وإصابة آخرين.
12 ديسمبر 2017, 12:33 GMT
وأضاف أن العبوة الناسفة كانت مزروعة في وقت سابق بسيارة الصحافي الذي يعمل مراسلاً لإحدى وسائل الإعلام الأجنبية، ويعتقد أنه قد تم تفجيرها عن بعد.
وتعد جريمة الاغتيال هي الثانية من نوعها التي تستهدف إعلامياً في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، إذ انفجرت في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عبوة ناسفة في سيارة المصورة الصحافية رشا الحرازي وزوجها المراسل الصحافي محمود أمين العتمي
، خلال تواجدهما في مديرية خورمكسر شرق عدن، وأسفرت عن مقتلها وجنينها وإصابة العتمي بجراح بليغة.
وفي 26 أيار/مايو الماضي، سقط 38 مدنياً بين قتيل وجريح إثر انفجار قنبلة في سوق السمك بمديرية الشيخ عثمان شمال عدن، سبق ذلك منتصف الشهر ذاته، هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكب رئيس عمليات المنطقة صص ض. ض ض العسكرية الرابعة في الجيش اليمني، العميد الركن صالح علي حسن، أثناء مروره في مديرية المعلا بمدينة عدن.
ولقي خمسة وخمسون صحفياً وعاملاً إعلامياً مصرعهم في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وفقاً لبيانات اليونسكو، وهو أدنى عدد سنوي للوفيات منذ أكثر من عقد.