https://arabic.sputniknews.com/20220615/انطلاق-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-بمشاركة-عربية-1063653169.html
انطلاق منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بمشاركة عربية
انطلاق منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بمشاركة عربية
نخصص هذه الحلقة لتغطية فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي الذي تستضيفه مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:56+0000
2022-06-15T13:56+0000
2022-06-15T14:04+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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انطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي بمشاركة عربية
انطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي بمشاركة عربية
تترأس الوفد المصري هذا العام وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وسيتم افتتاح الجناح المصري بشكل رسمي غدا الخميس.وعلى خلفية المنتدى قال محمد يونس حسين، نائب رئيس غرفة التجارة الأفغانية، في حديث لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
انطلاق منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بمشاركة عربية
13:56 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 14:04 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
نخصص هذه الحلقة لتغطية فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي الذي تستضيفه مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.
تترأس الوفد المصري هذا العام وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وسيتم افتتاح الجناح المصري بشكل رسمي غدا الخميس.
وعلى خلفية المنتدى قال محمد يونس حسين، نائب رئيس غرفة التجارة الأفغانية، في حديث لـ"سبوتنيك":
إن "بلاده تتفاوض مع روسيا بشأن تصدير المعادن والفواكه".
التفاصيل في الملف الصوتي...