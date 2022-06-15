https://arabic.sputniknews.com/20220615/بايدن-يدرس-عدة-خيارات-لتصدير-الحبوب-الأوكرانية--1063677359.html
بايدن يدرس عدة خيارات لتصدير الحبوب الأوكرانية
بايدن يدرس عدة خيارات لتصدير الحبوب الأوكرانية
أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن يبحث مجموعة من الخيارات لإخراج الحبوب من أوكرانيا، بعد أن تعطلت... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T21:23+0000
2022-06-15T21:23+0000
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أخبار أوكرانيا
القمح
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "ينظر الرئيس في مجموعة من الخيارات هنا لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكاننا إخراج الحبوب إلى السوق"، مضيفا، "هذا عمل شاق، لن يكون سهلاً."وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي خطة لتصدير الحبوب خارج الأراضي الأوكرانية، عن طريق بناء صوامع مؤقتة على الحدود، بما في ذلك ومع بولندا، ومن ثم نقلها للعالم.وتحذر الأمم المتحدة من وجود تهديد بأزمة غذاء بسبب نقص الحبوب الصادرة من أوكرانيا.واتهم الغرب روسيا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية جراء العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في أوكرانيا ومنذ شباط/فبراير. ورفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن روسيا لا تتدخل في ذلك. وأضاف بأنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ ، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة بدون أي مشاكل.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/لافروف-على-كييف-التوقف-عن-تأخير-عملية-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-1063319496.html
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أخبار أوكرانيا, القمح
بايدن يدرس عدة خيارات لتصدير الحبوب الأوكرانية
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أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن يبحث مجموعة من الخيارات لإخراج الحبوب من أوكرانيا، بعد أن تعطلت عملية تصديرها بسبب الحرب الحالية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "ينظر الرئيس في مجموعة من الخيارات هنا لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكاننا إخراج الحبوب إلى السوق"، مضيفا، "هذا عمل شاق، لن يكون سهلاً."
وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي خطة لتصدير الحبوب خارج الأراضي الأوكرانية، عن طريق بناء صوامع مؤقتة على الحدود، بما في ذلك ومع بولندا، ومن ثم نقلها للعالم.
وتحذر الأمم المتحدة من وجود تهديد بأزمة غذاء بسبب نقص الحبوب الصادرة من أوكرانيا
.
واتهم الغرب روسيا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية جراء العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في أوكرانيا ومنذ شباط/فبراير. ورفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن روسيا لا تتدخل في ذلك. وأضاف بأنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ ، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة بدون أي مشاكل.