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https://arabic.sputniknews.com/20220615/برلمانيون-روس-ينقلون-تقنيات-طبية-عالية-من-أطفال-روسيا-إلى-مشفى-الأطفال-بدمشق-1063672480.html
برلمانيون روس ينقلون تقنيات طبية عالية من أطفال روسيا إلى مشفى الأطفال بدمشق
برلمانيون روس ينقلون تقنيات طبية عالية من أطفال روسيا إلى مشفى الأطفال بدمشق
زار وفد برلماني روسي مشفى الأطفال بدمشق، بغرض تقديم هدايا ومساعدات من أطفال روسيا إلى أطفال سوريا المرضى وشملت المساعدات أجهزة ومعدات طبية لتوليد الأوكسجين... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T18:47+0000
2022-06-15T18:48+0000
تقارير سبوتنيك
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وأوضح مدير مشفى الأطفال الجامعي بدمشق الدكتور رستم مكية في تصريح لـ"سبوتنيك" أن الوفد قدم مجموعة من التجهيزات والمعدات لدعم كلية الطب والمشافي الجامعية الملحقة بها، مشيرا إلى أن المشفى يستقبل مئات الأطفال المرضى بشكل يومي.دعم الأطفال المرضى بمواجهة الحصار الغربيونوه مكية بأهمية جهاز (الأوكسجين والتنظير واستخراج المخلفات من جسم الأطفال) الذي قدمه الجانب الروسي، كونه يغني عن إجراءات راضة للطفل ويخفف الكثير من الأعباء والتكاليف عن المريض والمشفى في ظل النقص الذي يعاني منه.وأشار مكية إلى الاتفاق على عقد دورات تدريبية للفنيين والأطباء مع روسيا خلال الفترة القادمة وتقديم الأجهزة مع ملحقاتها ومستلزماتها الخاصة بالصيانة.تجهيزات طبية بتقنية عاليةبدوره أشار رئيس اتحاد أطباء التنظير الهضمي تحت الاختصاص بالمركز الطبي الروسي كورل بيوف في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى أن المساعدات هدية من أطفال روسيا إلى أطفال سوريا، تعبيراً عن عمق الصداقة بين الشعبين وعمق العلاقات الروسية السورية، مؤكداً استمرار روسيا في تقديم المساعدات للشعب السوري، وخاصة البنى التحتية المتضررة بفعل الإرهاب.وبين بيوف أن الأجهزة المقدمة لمشفى الأطفال والخاصة بالتنظير للكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي المستخدمة في المشافي الروسية ذات تقنيات عالية لجهة تكبير الصورة التشخيصية 570 مرة عن غيرها من الأجهزة التقليدية ما يسهم في تشخيص أدق واستجابة علاجية أفضل.نقل المعرفة في ميدان سرطان الأطفالوفي سياق متصل بحث وفد طبي روسي مع إدارة مشفى الأطفال الجامعي بدمشق إمكانيات التعاون في مجال تدريب فنيين وأطباء لطرق الحديثة للكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي عبر التنظير من خلال الاطلاع على أحدث تقنيات ومستجدات الكشف عن الأورام والتطور العلمي الذي شهده هذا المجال.وتضمن اللقاء عرض عملية تنظير هضمي علوي من قبل رئيس شعبة التنظير في مشفى سانت بطرسبورغ الجامعي، الدكتور سيمونوف ألكسندر، عبر اتصال مباشر من المشفى للتعريف بآلية عمل الجهاز المخصص للأطفال والذي يعد ذا تقنية عالية الجودة لاستئصال الأورام.
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تقارير سبوتنيك, العالم العربي

برلمانيون روس ينقلون تقنيات طبية عالية من أطفال روسيا إلى مشفى الأطفال بدمشق

18:47 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 18:48 GMT 15.06.2022)
© Sputnik . nour molhemبرلمانيون روس ينقلون تقنيات طبية عالية من أطفال روسيا إلى مشفى الأطفال بدمشق
برلمانيون روس ينقلون تقنيات طبية عالية من أطفال روسيا إلى مشفى الأطفال بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . nour molhem
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زار وفد برلماني روسي مشفى الأطفال بدمشق، بغرض تقديم هدايا ومساعدات من أطفال روسيا إلى أطفال سوريا المرضى وشملت المساعدات أجهزة ومعدات طبية لتوليد الأوكسجين التي يحتاجها الأطفال المرضى، إضافة إلى بعض الهدايا الرمزية.
وأوضح مدير مشفى الأطفال الجامعي بدمشق الدكتور رستم مكية في تصريح لـ"سبوتنيك" أن الوفد قدم مجموعة من التجهيزات والمعدات لدعم كلية الطب والمشافي الجامعية الملحقة بها، مشيرا إلى أن المشفى يستقبل مئات الأطفال المرضى بشكل يومي.

دعم الأطفال المرضى بمواجهة الحصار الغربي

ونوه مكية بأهمية جهاز (الأوكسجين والتنظير واستخراج المخلفات من جسم الأطفال) الذي قدمه الجانب الروسي، كونه يغني عن إجراءات راضة للطفل ويخفف الكثير من الأعباء والتكاليف عن المريض والمشفى في ظل النقص الذي يعاني منه.
© Sputnik . nour molhemبرلمانيون روس ينقلون تقنيات طبية عالية من أطفال روسيا إلى مشفى الأطفال بدمشق
برلمانيون روس ينقلون تقنيات طبية عالية من أطفال روسيا إلى مشفى الأطفال بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
برلمانيون روس ينقلون تقنيات طبية عالية من أطفال روسيا إلى مشفى الأطفال بدمشق
© Sputnik . nour molhem

وأشار مدير مشفى الأطفال الجامعي إلى أن المساعدات الروسية تأتي في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية، والتي تفرض صعوبات بالغة لجهة تأمين الأدوية والتجهيزات الطبية.

وأشار مكية إلى الاتفاق على عقد دورات تدريبية للفنيين والأطباء مع روسيا خلال الفترة القادمة وتقديم الأجهزة مع ملحقاتها ومستلزماتها الخاصة بالصيانة.

تجهيزات طبية بتقنية عالية

بدوره أشار رئيس اتحاد أطباء التنظير الهضمي تحت الاختصاص بالمركز الطبي الروسي كورل بيوف في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى أن المساعدات هدية من أطفال روسيا إلى أطفال سوريا، تعبيراً عن عمق الصداقة بين الشعبين وعمق العلاقات الروسية السورية، مؤكداً استمرار روسيا في تقديم المساعدات للشعب السوري، وخاصة البنى التحتية المتضررة بفعل الإرهاب.
© Sputnik . nour molhemبرلمانيون روس ينقلون تقنيات طبية عالية من أطفال روسيا إلى مشفى الأطفال بدمشق
برلمانيون روس ينقلون تقنيات طبية عالية من أطفال روسيا إلى مشفى الأطفال بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
برلمانيون روس ينقلون تقنيات طبية عالية من أطفال روسيا إلى مشفى الأطفال بدمشق
© Sputnik . nour molhem
وبين بيوف أن الأجهزة المقدمة لمشفى الأطفال والخاصة بالتنظير للكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي المستخدمة في المشافي الروسية ذات تقنيات عالية لجهة تكبير الصورة التشخيصية 570 مرة عن غيرها من الأجهزة التقليدية ما يسهم في تشخيص أدق واستجابة علاجية أفضل.

نقل المعرفة في ميدان سرطان الأطفال

وفي سياق متصل بحث وفد طبي روسي مع إدارة مشفى الأطفال الجامعي بدمشق إمكانيات التعاون في مجال تدريب فنيين وأطباء لطرق الحديثة للكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي عبر التنظير من خلال الاطلاع على أحدث تقنيات ومستجدات الكشف عن الأورام والتطور العلمي الذي شهده هذا المجال.
© Sputnik . nour molhemبرلمانيون روس ينقلون تقنيات طبية عالية من أطفال روسيا إلى مشفى الأطفال بدمشق
برلمانيون روس ينقلون تقنيات طبية عالية من أطفال روسيا إلى مشفى الأطفال بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
برلمانيون روس ينقلون تقنيات طبية عالية من أطفال روسيا إلى مشفى الأطفال بدمشق
© Sputnik . nour molhem
وتضمن اللقاء عرض عملية تنظير هضمي علوي من قبل رئيس شعبة التنظير في مشفى سانت بطرسبورغ الجامعي، الدكتور سيمونوف ألكسندر، عبر اتصال مباشر من المشفى للتعريف بآلية عمل الجهاز المخصص للأطفال والذي يعد ذا تقنية عالية الجودة لاستئصال الأورام.
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