https://arabic.sputniknews.com/20220615/بعد-تشريع-زراعته-في-المنازل-تايلاند-تطلق-سراح-3-آلاف-متهم-بتجارة-القنب-1063662445.html
بعد تشريع زراعته في المنازل... تايلاند تطلق سراح 3 آلاف متهم بتجارة القنب
بعد تشريع زراعته في المنازل... تايلاند تطلق سراح 3 آلاف متهم بتجارة القنب
قررت حكومة تايلاند إطلاق 3 آلاف سجين، كانوا متهمين في قضايا متعلقة بمخدر القنب، بعدما أصبحت زراعته قانونية في البلاد. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T15:51+0000
2022-06-15T15:51+0000
2022-06-15T15:51+0000
العالم
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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تايلاند أصبحت "أول دولة آسيوية تجعل زراعة المخدرات قانونية".ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد عملية إطلاق السجناء، الذين كانوا محتجزين في قضايا تتعلق بهذه المخدرات قبل تغيير وضعها القانوني.يذكر أن تايلاند أقرت زراعة نبات القنب وسمحت بتوزيعه على المنازل لزراعته اعتبارا من الشهر الجاري.وقالت حكومة تايلاند، الشهر الماضي، إن هذه الخطوة تهدف إلى التوسع في زراعة القنب لأغراض علاجية.وينص القانون على ضرورة أن تقوم العائلة التي تريد زراعة القنب داخل منزلها بإخطار السلطات الرسمية، بينما يتم حظر استخدامه للأغراض التجارية إلا بتصريح إضافي.وتقول السلطات في تايلاند إنها تسعى لترويج القنب على أساس أنه محصول تجاري يستقطب أعدادا كبيرة من العمالة.
https://arabic.sputniknews.com/20190712/منتجات-الحشيش-العناية-الشخصية-1042284428.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بعد تشريع زراعته في المنازل... تايلاند تطلق سراح 3 آلاف متهم بتجارة القنب
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قررت حكومة تايلاند إطلاق 3 آلاف سجين، كانوا متهمين في قضايا متعلقة بمخدر القنب، بعدما أصبحت زراعته قانونية في البلاد.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تايلاند أصبحت "أول دولة آسيوية تجعل زراعة المخدرات قانونية".
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد عملية إطلاق السجناء، الذين كانوا محتجزين في قضايا تتعلق بهذه المخدرات
قبل تغيير وضعها القانوني.
يذكر أن تايلاند أقرت زراعة نبات القنب وسمحت بتوزيعه على المنازل لزراعته اعتبارا من الشهر الجاري.
وقالت حكومة تايلاند، الشهر الماضي، إن هذه الخطوة تهدف إلى التوسع في زراعة القنب لأغراض علاجية
.
وينص القانون على ضرورة أن تقوم العائلة التي تريد زراعة القنب داخل منزلها بإخطار السلطات الرسمية، بينما يتم حظر استخدامه للأغراض التجارية إلا بتصريح إضافي.
وتقول السلطات في تايلاند إنها تسعى لترويج القنب
على أساس أنه محصول تجاري يستقطب أعدادا كبيرة من العمالة.