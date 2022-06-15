عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220615/بعد-تشريع-زراعته-في-المنازل-تايلاند-تطلق-سراح-3-آلاف-متهم-بتجارة-القنب-1063662445.html
بعد تشريع زراعته في المنازل... تايلاند تطلق سراح 3 آلاف متهم بتجارة القنب
بعد تشريع زراعته في المنازل... تايلاند تطلق سراح 3 آلاف متهم بتجارة القنب
قررت حكومة تايلاند إطلاق 3 آلاف سجين، كانوا متهمين في قضايا متعلقة بمخدر القنب، بعدما أصبحت زراعته قانونية في البلاد. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T15:51+0000
2022-06-15T15:51+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104307/33/1043073304_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_f18a56b0462f9e5481ef45c964c5292a.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تايلاند أصبحت "أول دولة آسيوية تجعل زراعة المخدرات قانونية".ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد عملية إطلاق السجناء، الذين كانوا محتجزين في قضايا تتعلق بهذه المخدرات قبل تغيير وضعها القانوني.يذكر أن تايلاند أقرت زراعة نبات القنب وسمحت بتوزيعه على المنازل لزراعته اعتبارا من الشهر الجاري.وقالت حكومة تايلاند، الشهر الماضي، إن هذه الخطوة تهدف إلى التوسع في زراعة القنب لأغراض علاجية.وينص القانون على ضرورة أن تقوم العائلة التي تريد زراعة القنب داخل منزلها بإخطار السلطات الرسمية، بينما يتم حظر استخدامه للأغراض التجارية إلا بتصريح إضافي.وتقول السلطات في تايلاند إنها تسعى لترويج القنب على أساس أنه محصول تجاري يستقطب أعدادا كبيرة من العمالة.
https://arabic.sputniknews.com/20190712/منتجات-الحشيش-العناية-الشخصية-1042284428.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104307/33/1043073304_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_c55960b8d9ab85e5df228e4acac37ef0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

بعد تشريع زراعته في المنازل... تايلاند تطلق سراح 3 آلاف متهم بتجارة القنب

15:51 GMT 15.06.2022
CC0 / Pixabay / القنب
القنب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبرTelegram
قررت حكومة تايلاند إطلاق 3 آلاف سجين، كانوا متهمين في قضايا متعلقة بمخدر القنب، بعدما أصبحت زراعته قانونية في البلاد.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تايلاند أصبحت "أول دولة آسيوية تجعل زراعة المخدرات قانونية".
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد عملية إطلاق السجناء، الذين كانوا محتجزين في قضايا تتعلق بهذه المخدرات قبل تغيير وضعها القانوني.
يذكر أن تايلاند أقرت زراعة نبات القنب وسمحت بتوزيعه على المنازل لزراعته اعتبارا من الشهر الجاري.
وقالت حكومة تايلاند، الشهر الماضي، إن هذه الخطوة تهدف إلى التوسع في زراعة القنب لأغراض علاجية.
حشيش - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2019
طرح 12 منتجا من الحشيش في الأسواق للعناية الشخصية
12 يوليو 2019, 15:07 GMT
وينص القانون على ضرورة أن تقوم العائلة التي تريد زراعة القنب داخل منزلها بإخطار السلطات الرسمية، بينما يتم حظر استخدامه للأغراض التجارية إلا بتصريح إضافي.
وتقول السلطات في تايلاند إنها تسعى لترويج القنب على أساس أنه محصول تجاري يستقطب أعدادا كبيرة من العمالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала