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بلينكن: قلقون إزاء وضع القوات الأوكرانية
بلينكن: قلقون إزاء وضع القوات الأوكرانية
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ينتابها قلق حول الأوضاع في صفوف القوات الأوكرانية، مشددا على أن بلاده تعمل بلا كلل على تزويد... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:00+0000
2022-06-15T13:00+0000
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ولفت بلينكن إلى أن "المعارك الضارية بين القوات الروسية والأوكرانية في جمهورية دونباس وجنوبي أوكرانيا تؤدي إلى تكبد الطرفين خسائر بشرية ومادية فادحة". كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن لا تسعى إلى فرض موقفها على الشعب الأوكراني وحكومته بقيادة الرئيس زيلينسكي حول إمكانية حدوث تنازلات عن أجزاء من أراضي البلاد.
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بلينكن: قلقون إزاء وضع القوات الأوكرانية

13:00 GMT 15.06.2022
واشنطن لن تفرض موقفها على أوكرانيا حول مسألة التنازلات الإقليمية
واشنطن لن تفرض موقفها على أوكرانيا حول مسألة التنازلات الإقليمية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ينتابها قلق حول الأوضاع في صفوف القوات الأوكرانية، مشددا على أن بلاده تعمل بلا كلل على تزويد نظام كييف بكل ما يحتاج إليه من مساعدات إنسانية ودفاعية إضافية.
ولفت بلينكن إلى أن "المعارك الضارية بين القوات الروسية والأوكرانية في جمهورية دونباس وجنوبي أوكرانيا تؤدي إلى تكبد الطرفين خسائر بشرية ومادية فادحة".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن لا تسعى إلى فرض موقفها على الشعب الأوكراني وحكومته بقيادة الرئيس زيلينسكي حول إمكانية حدوث تنازلات عن أجزاء من أراضي البلاد.
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