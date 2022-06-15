https://arabic.sputniknews.com/20220615/بوتين-ورامافوسا-يبحثان-توريد-المنتجات-الزراعية-والأسمدة-الروسية-إلى-القارة-الأفريقية-1063659781.html
بوتين ورامافوسا يبحثان توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى القارة الأفريقية
بوتين ورامافوسا يبحثان توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى القارة الأفريقية
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا، خلال محادثة هاتفية، اليوم الأربعاء، قضايا الأمن الغذائي، بما فيها توريد المواد الغذائية... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T15:14+0000
2022-06-15T15:14+0000
2022-06-15T15:14+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
جنوب أفريقيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين حول المحادثة الهاتفية التي جرب بمبادرة من الجانب الجنوب أفريقي: "... تم التأكيد على اعتزام الجانبين توسيع التعاون المتبادل، ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. كما تم بحث قضايا الأمن الغذائي بالتفصيل، بما في ذلك توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى القارة الأفريقية، ولا سيما إلى جنوب أفريقيا".يذكر أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي إن المفاوضات بين النائب الأول لرئيس وزراء روسيا أندريه بيلوسوف والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان بشأن وصول المنتجات والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية كانت بناءة.هذا ولفت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، انتباه رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، خلال اتصال هاتفي، إلى أن وضع الأمن الغذائي قد ساء بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية المناهضة لروسيا.هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.وتشهد معظم البلدان حالياً معدلات كبيرة جداً في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الضغوط على الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية، عوضاً عن أزمة جائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/الأمم-المتحدة-تصف-محادثاتها-مع-روسيا-بشأن-الحبوب-والأسمدة-الروسية-بأنها-بناءة-1062937480.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, جنوب أفريقيا
بوتين ورامافوسا يبحثان توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى القارة الأفريقية
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا، خلال محادثة هاتفية، اليوم الأربعاء، قضايا الأمن الغذائي، بما فيها توريد المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى أفريقيا، وذلك حسبما أعلنت الدائرة الصحفية بالكرملين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين حول المحادثة الهاتفية التي جرب بمبادرة من الجانب الجنوب أفريقي: "... تم التأكيد على اعتزام الجانبين توسيع التعاون المتبادل، ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. كما تم بحث قضايا الأمن الغذائي بالتفصيل، بما في ذلك توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى القارة الأفريقية، ولا سيما إلى جنوب أفريقيا".
يذكر أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي إن المفاوضات بين النائب الأول لرئيس وزراء روسيا أندريه بيلوسوف والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان بشأن وصول المنتجات والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية
كانت بناءة.
هذا ولفت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، انتباه رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، خلال اتصال هاتفي، إلى أن وضع الأمن الغذائي قد ساء بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية المناهضة لروسيا.
هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية
وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
وتشهد معظم البلدان حالياً معدلات كبيرة جداً في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الضغوط على الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية، عوضاً عن أزمة جائحة كورونا.