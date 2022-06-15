https://arabic.sputniknews.com/20220615/بوشيلين-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-قد-تنضم-إلى-روسيا-ككيان-منفصل-على-غرار-تتارستان-1063670905.html
بوشيلين: جمهورية دونيتسك الشعبية قد تنضم إلى روسيا ككيان منفصل على غرار تتارستان
بوشيلين: جمهورية دونيتسك الشعبية قد تنضم إلى روسيا ككيان منفصل على غرار تتارستان
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، أن دونيتسك قد تنضم إلى روسيا ككيان منفصل مع الاحتفاظ بكلمة "جمهورية" في مسماها على غرار... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T18:09+0000
2022-06-15T18:09+0000
2022-06-15T18:09+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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موسكو - سبوتنيك. وتساءل بوشيلين في مقابلة مع قناة "آر تي" خلال فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ردا على سؤال عن إمكانية انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا أم ستبقى "جمهورية شعبية" و"كيف يتعارض أحد الأمرين مع الآخر؟".وردا على سؤال عما إذا كانت دونيتسك ستنضم إلى روسيا على غرار تتارستان ( ككيان منفصل)، أجاب بوشيلين بالإيجاب.يذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين يعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران.وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية الروسية (سبوتنيك) في هذا المنتدى باعتبارها شريكا إعلاميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيس-جمهورية-دونيتسك-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-ستنتهي-بالنصر-الكامل-لقوات-الحلفاء-1063597005.html
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روسيا, العالم
بوشيلين: جمهورية دونيتسك الشعبية قد تنضم إلى روسيا ككيان منفصل على غرار تتارستان
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، أن دونيتسك قد تنضم إلى روسيا ككيان منفصل مع الاحتفاظ بكلمة "جمهورية" في مسماها على غرار تتارستان.
موسكو - سبوتنيك. وتساءل بوشيلين في مقابلة مع قناة "آر تي" خلال فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ردا على سؤال عن إمكانية انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا أم ستبقى "جمهورية شعبية" و"كيف يتعارض أحد الأمرين مع الآخر؟".
وردا على سؤال عما إذا كانت دونيتسك ستنضم إلى روسيا على غرار تتارستان ( ككيان منفصل)، أجاب بوشيلين بالإيجاب.
ولم يرق لرئيس جمهورية دونيتسك الشعبية خيار تسمية "منطقة" قائلا: "كلمة منطقة (محافظة) دونيتسك لا تبدو جميلة. إنها تعيدنا إلى الماضي، الماضي الأوكراني".
يذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين يعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران.
وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية الروسية (سبوتنيك) في هذا المنتدى باعتبارها شريكا إعلاميا.