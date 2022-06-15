عربي
الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمقدار هو الأكبر منذ 28 عاما
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/بوشيلين-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-قد-تنضم-إلى-روسيا-ككيان-منفصل-على-غرار-تتارستان-1063670905.html
بوشيلين: جمهورية دونيتسك الشعبية قد تنضم إلى روسيا ككيان منفصل على غرار تتارستان
بوشيلين: جمهورية دونيتسك الشعبية قد تنضم إلى روسيا ككيان منفصل على غرار تتارستان
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، أن دونيتسك قد تنضم إلى روسيا ككيان منفصل مع الاحتفاظ بكلمة "جمهورية" في مسماها على غرار... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T18:09+0000
2022-06-15T18:09+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058984521_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a2792d3c93e8d950ea41fc8e55e5a6f4.jpg
موسكو - سبوتنيك. وتساءل بوشيلين في مقابلة مع قناة "آر تي" خلال فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ردا على سؤال عن إمكانية انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا أم ستبقى "جمهورية شعبية" و"كيف يتعارض أحد الأمرين مع الآخر؟".وردا على سؤال عما إذا كانت دونيتسك ستنضم إلى روسيا على غرار تتارستان ( ككيان منفصل)، أجاب بوشيلين بالإيجاب.يذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين يعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران.وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية الروسية (سبوتنيك) في هذا المنتدى باعتبارها شريكا إعلاميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيس-جمهورية-دونيتسك-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-ستنتهي-بالنصر-الكامل-لقوات-الحلفاء-1063597005.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058984521_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ccb0027e450e79ce0a1d4ef001f64222.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

بوشيلين: جمهورية دونيتسك الشعبية قد تنضم إلى روسيا ككيان منفصل على غرار تتارستان

18:09 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، أن دونيتسك قد تنضم إلى روسيا ككيان منفصل مع الاحتفاظ بكلمة "جمهورية" في مسماها على غرار تتارستان.
موسكو - سبوتنيك. وتساءل بوشيلين في مقابلة مع قناة "آر تي" خلال فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ردا على سؤال عن إمكانية انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا أم ستبقى "جمهورية شعبية" و"كيف يتعارض أحد الأمرين مع الآخر؟".
وردا على سؤال عما إذا كانت دونيتسك ستنضم إلى روسيا على غرار تتارستان ( ككيان منفصل)، أجاب بوشيلين بالإيجاب.

ولم يرق لرئيس جمهورية دونيتسك الشعبية خيار تسمية "منطقة" قائلا: "كلمة منطقة (محافظة) دونيتسك لا تبدو جميلة. إنها تعيدنا إلى الماضي، الماضي الأوكراني".

الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، يضع إكليلا من الزهور على نصب التذكاري لأبطالك المحررين، دونباس!، في يوم حماة الوطن الورسي، حدود روسيا، أوكرلنيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رئيس جمهورية دونيتسك: العملية العسكرية الروسية الخاصة ستنتهي "بالنصر الكامل" لقوات الحلفاء
أمس, 16:53 GMT
يذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين يعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران.
وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية الروسية (سبوتنيك) في هذا المنتدى باعتبارها شريكا إعلاميا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала